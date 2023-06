Comencen les obres de la coberta de la comissaria de la Guàrdia Urbana de Tarragona

Aquesta setmana han engegat elsde la comissaria ade la, que es van adjudicar aquest mes de maig a l'empresai que tindran unEl motiu d'aquesta obra és l'eliminació dels problemes causats per lesexistents i suposarà la renovació d'aquelles parts de la coberta que presenten problemes d'estanquitat per tal de millorar-ne la impermeabilització.La intervenció preveu la, així com la neteja i sanejat de la superfície. Un cop fet això, es renovarà la impermeabilització existent. Es preveu una durada màxima de dos mesos. La realització d'aquestes tasques no afecten al funcionament ni a la seguretat del personal de la comissaria.Posteriorment a aquests treballs, en un nou contracte, es durà a terme la reparació dels danys causats per les filtracions d'aigua a l'interior de l'edifici.