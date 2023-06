Un tros d'embotit protagonitza l'escrutini final del 28‑M a Tarragona per la falta de vot estranger

Un vot nul, a Tarragona, vist durant l'escrutini. Foto: Josep M. Llauradó

La sala del jutjat, durant l'escrutini, a Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

als 13 municipis que formen part de la. Així ho han assegurat fonts judicials aquest divendres en l'escrutini final o recompte definitiu que s'havia de celebrar a partir de les 10 del matí, malgrat que la líder del PP a Tarragona,, apuntés durant la nit electoral que confiaven assolir el 5è regidor amb aquest vot. Entre això i quea revisar, ha provocat que els resultats s'hagin mantingut gairebé intactes respecte a la nit electoral.Sí que s'han revisat, però, alguns sobres, tal com és habitual. En un parell s'hi han trobat. D'una banda, un vot nul amb una, amb un lema escrit a mà: "Vam votar, vam guanyar, ni oblit ni perdó". Això, i una tifa dibuixada adjuntada a la papereta. Pel que fa al segon vot nul mostrat al públic, es tractava d'un, a mode de protesta.L'escrutini ha comptat amb l'assistència de representants d'. Precisament sobre aquesta població s'ha assenyalat que durant la jornada electoral-força guanyardora el diumenge- a les portes de la seu electoral. Davant l'absència de reclamació per part de cap de les formacions presents, la incidència s'ha deixat passar, si béproperament.Les votacions, doncs, no s'han alterat. Els socialistes han demanat l'obertura de sobres de la Secuita, municipi on no hi van poder enviar apoderats, i amb aquesta última acció s'ha donat per finalitzat l'escrutini de la Canonja, el Catllar, Constantí, el Morell, els Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, Renau, el Rourell, Salou, la Secuita, Tarragona, i Vila-seca.