L'atur registrat alenteix el descens a Tarragona al maig

L'ali lesha seguit la tendència descendent dels últims mesos però ho ha fet de forma marcadament més feble, amb 567 inscrits menys (-1,43%). Segons les dades fetes pel, la reducció interanual, en canvi, se situa en, amb una evolució de -6,43%.Actualment, a la demarcació de Tarragona hi ha 39.142 persones registrades, essent la segona a Catalunya amb més aturats per darrere de Barcelona. Novament, elha estat el que principalment ha estirat el carro a l'hora de liderar aquesta tímida reducció: el nombre d'aturats ha baixat en 440 persones, si bé és el que major nombre d'aturats acumula, 27.419.Darrere dels serveis, tot i que amb xifres molt inferiors,. En canvi, la construcció ha experimentat un increment, tot i que mínim, del nombre d'aturats: tretze més.Les menors de 25 anys suposen 2.411 de les 39.142 persones aturades a la demarcació. D'aquestes, a més, 23.237 són dones.El nombre de contractes de treballs subscrits aquest mes de maig, segons les dades ministerials, és de 23.361, una xifra que suposa 3.544 més que l'anterior abril (17,88%). Tot i això, l'evolució interanual segueix sent negativa: -4.184 contractes, i un -15,19% respecte el mateix moment de l'any passat.Per modalitats, els indefinits, 12.053, han pujat 1,877, un 18,45%, i suposen un 48,51% del total. També s'han incrementat els temporals, 11.308, xifra que representa 1.667 més (17,29%).D'altra banda, els afiliats a la Seguretat Social al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre arriben als 342.095, 6,357 més que l'abril passat, amb un increment de l'1,89%. En aquest cas, l'evolució interanual també és positiva, amb un 3,15%.