Quatre persones, una d'elles número 2 de la CUP a Reus, a judici a Tarragona per les protestes post‑sentència

⚠️⚠️⚠️Compte! Que el judici serà als Jutjats Penals, no pas a l'Audiència Provincial! https://t.co/UzLWKsbumT pic.twitter.com/LKoQA5vm3A — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) May 31, 2023

Quatre manifestants adurant lesseran jutjats aquest proper dilluns. L'organització antirrepressivaha convocat una concentració una hora abans del judici per donar suport a aquests veïns del, acusats d'atemptat, lesions i danys, amb penes que oscil·len entre l'any i l'any i mig de presó.Rere l'acusació hi ha la Generalitat i la fiscalia, amb una causa que havia arribat a investigar 18 persones i que n'havia. Tot plegat s'ha anat desinflant, ja que en la majoria dels casos hi ha hagut arxivament, mentre que també, un dels que haurà de declarar dilluns i que de fet ha estat escollit regidor de la CUP a Reus aquest passat diumenge, explica que "van estar quatre mesos vigilant-me" després de les mobilitzacions.I és que la ciutat de Tarragona va ser l'epicentre del descontent post-sentència a la demarcació durant uns dies. D'aquella setmana de protestes diàries, en queda la imatge tant de carrers en flames com d'un gran desplegament de. El cas més mediàtic va ser el de la furgoneta policial que va atropellar un manifestant, un fet que es va acabar arxivant Els fets que seran jutjats dilluns al jutjat penal de Tarragona a partir de dos quarts de 10 del matí haurien succeït la matinada del 16 d'octubre de 2019. Les detencions, en el marc d'una operació conjunta entre Mossos i Policia Nacional espanyola, van desembocar en un procediment que en el cas d'Arnau Martí s'ha anat modificant al llarg d'aquest temps. "Inicialment em demanaven coacció pel tancament dins el Rectorat, també desordres públics i atemptat a l'autoritat. Tot això va caure i ara m'investiguen per un presumpte delicte de lesions, però no hi ha cap comunicat de lesions dels Mossos", comenta Martí, sobre el que recau una petició de pena d'1 any de presó i 1.000 euros de multa. Aquest regidor de la CUP a Reus, una arma prohibida a Catalunya des de l'any 2014.