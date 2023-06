Josep Maria Cruset opta a ser el cap de llista de Junts a Tarragona el 23 de juliol

ha decidit fer un pas endavant per a les eleccions estatals espanyoles deli es presentarà a lesper ser eldel partit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès al Congrés dels Diputats.Qui va serassegura que aquestes eleccions "són absolutament determinats per al futur del nostre territori i del conjunt de Catalunya". "No només està en joc qüestions clau en l'àmbit de les infraestructures, del desenvolupament econòmic, de les polítiques socials i en matèria de sostenibilitat, sinó que també caldrà defensar la nostra llengua i la llibertat del nostre país", subratlla.Així mateix, Cruset assenyala que el 23 de juliol "caldrà, després que en l'últim cicle electoral hagi entrat amb força en diferents institucions, com al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya o en molts ajuntaments, i que pot representar una de les grans amenaces per Catalunya i pels valors democràtics".Per tot plegat, Cruset anuncia que ha decidit "fer un pas endavant i posar-me a disposició per encapçalar la candidatura al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès". "Poso tot la meva experiència política i de gestió, així com el coneixement del nostre territori i la seva gent, a disposició de la candidatura i de la defensa del sud de Catalunya en aquesta pròxima legislatura al Congrés dels Diputats", remarca.Cruset ha fet el pas després de diverses converses al llarg d'aquesta setmana amb afiliats i dirigents del partit al, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, però ha acabat de prendre l'última decisió després de parlar amb el president, la presidentai el secretari general de Junts,. La votació de les primàries internes del partit serà el divendres 9 de juny.Josep Maria Cruset actualment és vicepresident del Consell Nacional de Junts i treballa com a funcionari de la unitat de Projectes Corporatius de la Diputació de Tarragona.