L'Ajuntament de Tarragona col·loca les sis últimes llambordes Stolpersteine per homenatjar els tarragonins deportats

55 veïns deportats als camps d'extermini nazis

L'ha col·locat aquest dijous les últimes sis llambordesper homenatjar els tarragonins deportats als. Des del mes de març, s'han instal·lat 24 d'aquestes pedres de la memòria davant dels edificis de la ciutat on van viure les víctimes del nazisme. En l'acte de cloenda, emmarcat en eldel consistori, l'alcalde en funcions,, ha afirmat que cada llamborda col·locada als carrers del municipi recorda "un nom, una vida, una història que mai no ha de ser oblidada". Segons les dades actuals,. D'aquests, 34 van morir assassinats, 1 va desaparèixer i 20 van ser alliberats."Aquestes llambordes són una crida a la reflexió i a l'acció. Ens recorden els, i ens insten a treballar per construir una societat justa, tolerant i lliure de prejudicis", ha manifestat el batlle en l'acte. En la mateixa línia, s'ha posicionat el conseller de Memòria Democràtica,, que ha dit que "és molt important i de justícia mantenir la flama de la memòria democràtica". El regidor en funcions ha destacat la importància d'involucrar a les noves generacions "per tal que entenguin què va passar i esdevinguin el nostre relleu en el treball de memòria democràtica".La representant de les famílies dels tarragonins deportats,, ha destacat que ha estat un dia "molt important" per a totes elles. "Totes tindrem un lloc on plorar o per anar a veure el nostre familiar", ha comentat. Per la seva banda, el president d'i altres camps,, ha remarcat que les llambordes de memòria permeten recuperar les històries familiars i els valors pels quals aquestes persones van ser deportades. "Van ser els primers lluitadors antifeixistes, uns valors que avui, més que mai, hem de tenir presents", ha dit.Un cop finalitzats els parlaments, Ricomà ha lliurat uns poms de flors als familiars de, de, dei de. Tot seguit s'ha sentit la cançó Retornarem, de Ricard Garriga i s'ha iniciat l'itinerari per col·locar les últimes sis llambordes.Segons el consistori, amb les dades actuals, es coneix que 55 veïns de Tarragona van patir el nazisme. D'aquests, 34 van morir assassinats, 1 va desaparèixer i 20 van ser alliberats. Destaquen que es tracta d'una xifra "considerable" si es té en compte que en aquells anys la població tarragonina no sobrepassava gaire els 35.000 habitants. De fet, la demarcació va ser la sisena més afectada de tot l'estat espanyol, amb 209 deportats d'arreu de les comarques tarragonines.