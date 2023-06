Una exposició mostra el metratge d'una pel·lícula feta a Tarragona l'any 1922 i oblidada durant cent anys

Un "tresor" del cinema català

El cartell de la pel·lícula Heroísmos gravada i estrenada l'any 1922 a Tarragona. Foto: Neus Bertola/ACN

Una exposició viva

Lai lahan treballat durant una dècada en la recuperació de la pel·lícula. Un film, perdut durant dècades, que des d'aquest dijous ja es pot visitar en format exposició a les dependències de les antigues urgències de l'. La mostra inclou el metratge recuperat de la pel·lícula, documentació original i un petit fragment del film.L'audiovisual va ser gravat per lal'any 1922 a Tarragona per costejar les despeses d'un hospital de sang que atengués els soldats ferits procedents de la. Després de la seva estrena, l'obra va quedar en l'oblit fins queDels cent minuts que tenia la pel·lícula original, només se n'han pogut recuperar tretze a conseqüència delde gran part del material. Aes va trobar el primer fragment, en un estat de descomposició greu. Tot i això, es van poder salvar 25 metres, que equivalen a uns 32 segons de filmació, i que van permetre estirar el fil i retornar a la vida una pel·lícula que havia quedat en l'oblit.Aquesta troballa a la capital del Baix Camp va desencadenar que un aficionat al cinema de Vilallonga del Camp,, aportés informació rellevant sobre on podia estar la resta del material audiovisual. Finalment, es van localitzar tres rotlles a, que corresponien al 70% de la totalitat del film, tot i que el seu mal estat de conservació només va permetreEl seu propietari,, va cedir totes les peces a la, que el va entregar a laper iniciar-ne el procés de restauració i preservació. I és que la recuperació d'aquests minuts esdevé molt significativa, ja que és un film "únic per la seva gènesi, el seu valor etnogràfic i el seu caràcter benèfic", han subratllat les comissàries de l'exposició que porta el nom de la pel·lícula,Ambdues coincideixen en assegurar que "es tracta d'un dels més grans descobriments del patrimoni cinematogràfic de les comarques de Tarragona", així com de Catalunya i Espanya. "Si pensem que el 95% de les pel·lícules en nitrat han desaparegut, evidentment, trobar-ne un és una gran festa", ha celebrat Alsina.El conjunt de minuts recuperats, així com la documentació original i un audiovisual que contextualitza el film i l'època en què va ser gravat, es podran veure fins al pròxim 11 de juny a les dependències de les antigues urgències de l'Hospital Santa Tecla de Tarragona. Una zona que ha estat tancada al públic des dels anys 80 i que reobre amb l'exposició Heroísmos.Des de la URV també han detallat que durant la producció de la mostra han anat sorgint nous materials aportats pels familiars de les persones que van estar implicades en la pel·lícula l'any 1922., besnetes del doctor i actor amateur del film,, han estat les últimes en aportar nou material fins ara desaparegut. Uns fragments que han estat guardats, durant anys, en una petita caixa de puros havans.