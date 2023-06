UGT denuncia els dotze anys de desinversió pública i d'infrafinançament a la URV

Eleccions sindicals

ha denunciat la desinversió pública i l'que pateix la(URV) des de fa dotze anys. El secretari general d'UGT Catalunya,, ha demanat que s'impulsi un pla de recuperació i de rescat de "tot allò" que s'ha retallat en els darrers anys per revertir la precarització dels treballadors del sistema universitari.El sindicat també ha exigit la creació de places estructurals per cobrir el "gran volum" de personal temporal, així com millorar les condicions salarials del professorat associat i dels substituts. Els sindicalistes han fet aquestes demandes aquest dijous des deen el marc de les pròximes, en les quals s'escolliran 64 delegats la setmana que ve.Malgrat que el nivell pressupostari és similar als dels anys previs a les retallades i que s'ha fet el procés d'estabilització, Ros ha lamentat que no s'han revertit les sobrecàrregues de feina acumulada en els dotze anys de desinversió en el sistema universitari públic. El secretari general d'UGT a Catalunya ha denunciat la precarització tant dels professors associats com dels becaris. De fet, ha explicat que ja van denunciar que es feia un "mal ús" dels estudiants en pràctiques a la URV, ja que feien feines estructurals. "Estem en un procés perquè es pugui solucionar", ha subratllat Ros.Per la seva banda, la delegada sindical d'UGT a la URV, Anna Santó, ha assenyalat que la manca de finançament no ha permès crear noves places a la universitat per tal de cobrir llocs de feina estructurals, els quals s'han cobert amb contractes temporals i n'ha exigit la seva creació. Així mateix, ha assegurat que la situació salarial dels professors associats és "vergonyós". "Una persona que treballa fent tasques de docència a la URV cobra menys que una treballadora del sector de la petroquímica", ha afegit Ros.En la mateixa línia s'ha posicionat la titular de l'Escola Universitària d'Enginyeria, Montse Garcia, qui ha afirmat que la URV és la universitat amb més associats d'arreu de l'Estat Espanyol. "Ens hauria d'avergonyir, som el número u d'Espanya de professors associats, i això no és sostenible en un sistema universitari", ha etzibat. La docent ha remarcat que paral·lelament a l'infrafinançament se'ls ha exigit un "millor nivell d'investigació" i "més docència"."La URV és notable en molts camps i tenen investigadors excel·lents, però a la vegada se'ls ha anat exigint més gestió per la infradotació del personal administratiu i serveis, més docència per l'infrafinançament de professors i s'ha anat menyscabant tot el sistema docents incorporant associats per fer tasques que no els hi correspondrien", ha indicat. En aquest sentit, ha assegurat que la figura dels associats és molt important perquè aporten la seva experiència professional al món universitari, però ha reclamat que no se'ls utilitzi per cobrir la falta de docents."Per revertir la situació dels associats s'usa els substituts, els quals no són una plaça de professors, sinó que aquests han de substituir els professors quan estiguin de baixa de maternitat, malaltia, no és l'equivalent de l'estructural de personal administració i serveis", ha insistit. Santó també ha denunciat les condicions laborals dels docents substituts: "Poden arribar a cobrir les mateixes hores de dedicació que un professor a temps complet i cobrant molt menys que una persona que treballi en un sector bàsic".Alhora, la sindicalista ha lamentat que la manca d'inversions en infraestructures i en la millora i condicionament d'espais de la universitat, les quals ha apuntat també incideix en les condicions laborals. A tall d'exemple, ha dit que fa més de quinze anys que esperen unes "instal·lacions dignes" per als companys de Ciències de l'Educació i Psicologia.Per tot plegat, el secretari general d'UGT Catalunya ha demanat un millor finançament de la universitats de territori, les quals no es poden "dimensionar" igual que les universitats de l'àrea de Barcelona. "No pot ser que les universitats de fora de l'àmbit de Barcelona siguin les que hi van per menys nota, necessiten unes apostes més clares, més recursos per ser punters en especialitzacions, que la gent pugui escollir la URV perquè és puntual en certes formacions, i per tant, necessiten finançament específic perquè el que fan és provocar equilibri territorial", ha dit.Els sindicats celebraran dimarts i dimecres vinent les eleccions sindicals a la universitat. Les votacions es faran de forma telemàtica i es votaran tretze membres del PAS universitari, tretze de PAS laboral, tretze més de PDI funcionari i 25 de PDI laboral, els quals seran els representants sindicals dels pròxims quatre anys.