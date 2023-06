Inicien un projecte per ajudar a descartar teràpies pseudocientífiques en el tractament de trastorns autistes

Lacoordina un projecte internacional per ajudar aen el tractament de l'autisme. Quatre entitats europees participen en el programa, que oferirà un paquet formatiu gratuït de continguts digitals en diferents idiomes dirigits a afectats del(TEA), professionals i familiars.Aquestes eines es basaran en evidències científiques i permetran millorar la tria de tractaments per aquests trastorns en funció de cada cas. La desinformació de la societat i l'escassa formació específica per aquests trastorns són dos dels motius que han impulsat el projecte, que s'allargarà durant tres anys i és finançat pelLes quatre entitats europees implicades en el programa Autherapies van començar a treballar plegades aquest setembre amb la detecció de necessitats de les persones afectades pel trastorn de l'espectre autisme. Concretament, es tracta de l’European Platform for Rehabilitation de Bèlgica, la Medical University of Silèsia de Polònia, la Fundazione Institut de Sordi di Torino ONLUS d'Itàlia i la reusenca Associació Programes Educatius Open Europe.Els investigadors del programa alerten que a escala europea, el 70% dels nens amb autisme reben tractaments basats en medicines i teràpies alternatives sense base científica, mentre que el 50% reben tractaments biològics i el 30% restant estan sotmesos a teràpies psicològiques que tampoc tenen evidència científica.Tot plegat pot comportar "un risc" per als afectats, ja que sovint es basen en components biològics que no són supervisats per professionals de la medicina. "El que volem és que les persones aprenguin a distingir què és una teràpia científica per a l'autisme, que no es cura, i que puguin seleccionar la més adequada per a segons quina persona, perquè no totes són iguals per a tothom", ha remarcat el coordinador de Recerca i Formació de Villablanca, Rafael Martínez.El projecte s'allargarà fins al 2025 i compta amb una ajuda de 250.000 euros per desenvolupar el contingut basat en la ciència i explicat amb un llenguatge per a tots els públics. De fet, la plataforma web també estarà adaptada mitjançant el sistema d'accessibilitat W3C, especialment per a persones amb problemes de visió, sordesa, mobilitat o salut mental.