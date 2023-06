El Govern reconeix que Hard Rock gastarà cada any 1 milió de metres cúbics d'aigua

, consellera d'Acció Climàtica de la Generalitat, ha assegurat que la despesa hídrica de l'ampliació delserà d'. Són dades facilitades pel mateix govern, després d'una reducció provocada per la reformulació del macroprojecte respecte a la idea inicial, i que s'han fet públiques arran d'una pregunta del diputat David Cid (En Comú Podem).El(CAT) ja ha justificat davant l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que hi ha reserves suficients per abordar aquesta futura demanda hídrica.Tot plegat es coneix quan el país travessa un període de sequera que obliga a les restriccions de bona part de les llars del país. Per això el Govern ja assenyala que té previst planificar estructures hídriques per a futurs escenaris.Aquest proper 18 de juny, la plataforma Aturem Hard Rock ha convocat una mobilització contra el macroprojecte , just tres dies abans que la Comissió d'Urbanisme del Camp de Tarragona doni o no el vist-i-plau al Pla Director Urbanístic.