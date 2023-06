Detenen dues falses revisores de gas especialitzades a estafar gent gran a Tarragona

Elsvan detenir dimarts de matinada, a, dues dones, de 25 i 27 anys, com a presumptes autores de dos delictes de robatoris amb violència i intimidació i dos furts. Així mateix també se'ls atribueix un delicte de pertinença a grup criminal.Les detencions són resultat d'una investigació oberta el passat mes d'octubre després de produir-se diferentscomeses amb el mateixmodus operandi. Dues dones es feien passar peri estafaven. En tots els casos van sostreure joies i documentació bancària per realitzar transaccions fraudulentes.Concretament, el 13 d'octubre es van cometre dues estafes i el dia 25 del mateix mes, dues més. En el primer dels casos, les detingudes van presentar-se al domicili d'una de les víctimes i, un cop dins el pis, la van empènyer i la van obligar a quedar-se immòbil a la cuina contra la seva voluntat. Un cop la tenien tancada, una de les dones va aprofitar per regirar totes les estances iPoques hores més tard, van desplaçar-se a un segon domicili de la ciutat i, emprant l'engany, van fer-se amb les dades bancàries d'un matrimoni per després realitzar transaccions econòmiques a favor de les detingudes.El 25 d'octubre van utilitzar el mateix patró delictiu per furtar objectes a un matrimoni amb un dels seus membres amb una situació de salut molt vulnerable. El darrer fet el van perpetrar hores més tard. En aquest cas van intimidar la propietària per accedir al pis, amb l'agreujant que aquesta es trobava en una situació d'invalidesa física.En tots els casos, prèviament les detingudes. Un cop concertaven la visita, es presentaven a les cases i una d'elles distreia a la víctima mentre que l'altra aprofitava per robar objectes de valor.En aquest sentit, les arrestades no dubtaven a exercir la violència, o bé intimidar les víctimes, quan aquestes sospitaven. Sempre seleccionaven un perfil de víctima d'avançada edat i, mitjançant l'engany, aprofitaven aquesta situació de vulnerabilitat per dur a terme l'activitat il·lícita.Arran d'aquests fets, agents de la Unitat d'Investigació de Tarragona, conjuntament amb agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana de Barcelona, van explotar el cas el qual es va traduir amb dues entrades i perquisicions simultànies al Baix Llobregat.En el domicili de Cornellà de Llobregat es va detenir una de les investigades i es van intervenir diners en efectiu, diversos anells, rellotges, arracades, terminals mòbils i documentació vinculada als robatoris.En el segon domicili, a Sant Feliu de Llobregat, es va arrestar la segona implicada en la investigació i es van recuperar més de 40 peces de joieria. Els Mossos d'Esquadra estan en procés d'analitzar tots els objectes intervinguts a fi efecte de determinar la seva procedència i mantenen encara oberta la investigació la qual podria comportar noves detencions.Les detingudes passaran en les properes hores a disposició dels jutjats en funcions de guàrdia de les poblacions de Cornellà i Sant Feliu de Llobregat.