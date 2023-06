Alfredo Clúa (PSC) serà el nou alcalde de Cambrils gràcies a un pacte a quatre

Mica en mica es van formant els pactes del nou mandat i a, tot i guanyar els comicis,(NMC) no serà qui ostentarà l'alcaldia. Segons s'ha fet públic,han arribat a un acord per investir(PSC) durant els primers tres anys i(ERC) el darrer.Si res no canvia en les properes dues setmanes, el 17 de juny laa Cambrils es produirà gràcies al vot de quatre de les set formacions amb representació. Es dona el cas que cap de les quatre ha obtingut millors resultats respecte al 2019 sí que ho va fer aquest passat diumenge NMC, passant de 3 a 6 regidors i sumant més d'un miler de vots més.I és que socialistes, republicans i juntaires tenien ja signat unconforme si sumaven pactarien un futur govern a Cambrils. Les negociacions es van tancar ahir gràcies a què s'hi va afegir En Comú Podem, que aquest cop ha aconseguit un regidor gràcies a la suma dels dos espais polítics i que al 2019 es van presentar per separat.Tot plegat ve d'un passat recent d'una moció de censura que no va acabar de convèncer els socialistes. Oliver Klein es va fer amb l'alcaldia l'any 2021 impulsat pel PSC i el PP, però les negociacions per tal de repetir el mateix govern s'haurien trencat per la negativa de Klein a cedir l'alcaldia en algun dels quatre anys.Mentrestant, Camí Mendoza (ERC) i Enric Daza (Junts, anteriorment a NMC) s'haurien cobrat la seva venjança per aquest mandat. Un fet al que ha respost ja Klein, que titlla de "forces perdedores" les integrants del nou pacte.