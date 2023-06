José Luis Calderón, nou cap de gabinet d'alcaldia a Tarragona

Roda el món i torna al born., que van marxar demantenint la cadira al ple i que després van muntar la plataforma Tarragona Lidera , ja són íntegrament part del futur govern de(PSC). I és que ja se sap qui serà el futur cap de gabinet d'alcaldia. Calderón assumirà aquest càrrec de màxima confiança de l'alcalde i rellevarà així(ERC),(PSC) i(PSC), que van ser els tres anteriors responsables d'aquesta tasca.Tant Viñuales, com Calderón, com també Orts, van ser les tres úniques persones que van formar part de manera ininterrompuda del grup municipal de Ciutadans fins l'any 2020. La marxa de Viñuales al PSC, primer per concórrer com a candidat al Parlament i més tard per ser el seu alcaldable, va deixar orfes aquests dos altres polítics, que van intentar iniciar el seu propi camí sense èxit. L'alcalde Pau Ricomà els va considerar trànsfugues, en negar-se a lliurar les seves actes de regidor, i a partir d'aquí es va iniciar un conflicte que s'ha allargat més de mig mandat especialment entre Orts i Ricomà.Tot i que encara falten més de dues setmanes pel ple d'investidura, sí que se saben ja algunes regidories del futur cartipàs. Rubén Viñuales, a banda de l'alcaldia, assumiria la regidoria de Seguretat, mentre quela d'esports ila de Cultura i Festes. En ser només, per ara, 9 regidors de govern, el més probable és que cada representant socialista es quedi amb més d'una cartera. Sonia Orts, que anava de número 8 a la llista, serà una peça clau en aquest govern que mescla socialistes, independents i ex-membres de Ciutadans.