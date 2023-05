The Tyets i La Fúmiga, concerts gratuïts de Santa Tecla a Tarragona

Entrades ja a la venda pel concert de Joan Dausà

El grupactuaran per les festes de. Ho faran el dia 17 de setembre en uni familiar al, que esdevindrà nou epicentre de grans concerts i actes més multitudinaris d'aquestes festes.Aquest duet deha publicat el seu nou disc Épic Solete, que ja acumula milers d'escoltes i que la crítica ha titllat d'un abans i un després en la seva trajectòria i en el conjunt de la. El diano estaran sols. Els acompanyaran la banda barcelonina Arc de Triomf, amb els seus himnes i històries quotidianes amb dosis de realitat a ritme de pop, rock i ska.El Parc Francolí també serà l'escenari el dia abans, 16 de setembre, del concert de la banda valenciana, presentant el seu directe festiu, alegre i compromès, ple de ritmes d'arrel i moderns, amb lletres desenfadades, escrites pels cambrilencs. Les dues formacions oferiran també un concert gratuït.El nou escenari del Parc del Francolí, que pretén descongestionar la Part Alta i zones urbanes properes com ara la plaça Corsini o els jardins del Camp de Mart, permetrà incorporar una nova centralitat pel que fa als actes amb assistència de públic, tot incrementant les possibilitats d'aforament, rebaixant l'impacte acústic i que permetrà incorporar un escenari cobert en cas de necessitat.Una altra de les propostes musicals per aquestes festes de Santa Tecla és el concert de, tot presentant el dia 16 de setembre alla seva gira 10 anys, Jo Mai Mai.Amb una dècada dalt dels escenaris, Joan Dausà ha mostrat la gran vàlua com a compositor, i la gran capacitat d'emocionar al seu públic. Jo Mai Mai, gira 10 anys, és una mirada amb nostàlgia d'aquests primers deu anys de trajectòria, però també és una mirada optimista i positiva a cantar tots els seus grans èxits. Des de l'imprescindible Jo Mai Mai, a la compromesa Una Altra Manera de Viure, a les festives La Gran Eufòria, Tot Anirà Bé o Ho Tenim Tot o a la recent Queda't Així. Les entrades, que oscil·len entre els 25 i els 32 euros, ja estan disponibles online