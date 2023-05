El Consorci d'Aigües de Tarragona declara la prealerta però descarta restriccions als abonats

El comitè d'emergència del(CAT) ha acordat aquest dimecres canviar la fase de normalitat per la dedavant del baix nivell de reserves deldurant els últims dos mesos de forma sostinguda.Malgrat això, asseguren queobligatòries als seus abonats atès que la(CHE) garanteix i considera prioritaris els subministraments en alta d'aigua potable.L'anunci arriba l'endemà que el Govern anunciés la pròxima declaració de l’estat de l’alerta a la unitat d’explotació del CAT. En aquest cas,Segons l'ens, la nova fase de prealerta suposarà avaluar i analitzar de forma més exhaustiva dels, així com continuar donant a conèixer la situació a les institucions a través dei informatives. D’altra banda, també es continuaran comprovant possibles recursos alternatius en cas de necessitat.El president del CAT,, ha reiterat que l’activació del pla en aquesta fase no contempla restriccions als usuaris ni té cap afectació en l’explotació i el servei que ofereix el Consorci. "Els nivells del pantà de Mequinensa registren per aquesta època de l’any, mínims històrics, tot i que el subministrament del CAT als seus consorciats està garantit, la situació és inèdita. Cal que entre tots i totes fem un esforç per un ús responsable i sostenible de l’aigua. És crucial que cadascun de nosaltres assumeixi la responsabilitat de conservar l’aigua i reduir el consum en totes les àrees de la vida quotidiana", ha manifestat.El comitè d'emergència de l'ens que gestiona elestà format per personal tècnic del propi CAT, així com pels ajuntaments i les indústries consorciades amb un major consum, el cap d’oficina de planificació de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i el director de l’ACA, així com el director de l’àrea d’abastament del mateix organisme.