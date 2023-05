Sancionen Dow Chemical a Tarragona per vulnerar la llibertat sindical

Cas similar a IQOXE

La Direcció General de Relacions Laborals de laha sancionat l'empresa, ubicada a, ambper haver infringit la Llei orgànica de llibertat sindical. Ho ha fet després de confirmar l'acta d'infracció molt greu que va obrira la companyia el passat abril.ha valorat positivament la resolució, ja que considera que l'empresa ha vulnerat els drets dels treballadors i dels seus representants en. El sindicat també ha denunciat un cas similar a IQOXE, qui no ha permès que l'expresident del comitè,, assistís a cap reunió, tot i mantenir el seu càrrec d'assessor sindical.El responsable de Política Industrial de CCOO d'Indústria de Tarragona,, ha lamentat l'actitud de l'empresa, qui va denegar-li l'accés a ell mateix i també a l'assessor d'UGT, malgrat haver-ho notificat prèviament. Una negativa que va acabar amb la presència dels Mossos d'Esquadra, perquè corroboressin els fets.Segons Carrión, a la reunió s'havien de negociar un nou pacte de cobertures per millorar les condicions laborals dels treballadors. Assegura que una vegada l'empresa va rebre la notificació per part d'Inspecció de Treball, va manifestar que havia estat un "malentès" i que no tornaria a passar. De fet, les negociacions van continuar i es va permetre l'accés d'ambdós assessors en les futures reunions.Per a Carrión, la sanció de 12.000 euros és "irrisòria" per a empreses de l'envergadura de Dow Chemical i considera que els càstigs haurien de ser proporcionals a la grandària de les companyies, per evitar que es repeteixin casos similars.L'assessor sindical també ha alertat d'una situació similar a IQOXE. Assegura que la companyia ha negat, fins a tres vegades, l'accés de l'expresident del comitè d'empresa, Fran Pizarro, qui manté el càrrec d'assessor de CCOO, tot i ser acomiadat a mitjans de març. El sindicat ja ho ha denunciat a Inspecció de Treball i estan a l'espera de conèixer-ne la resolució.