Enxampen a Tarragona un home buscat per la Interpol per tràfic de drogues, migrants i armes de foc

La Policia Nacional espanyola ha detingut un home que tenia una ordre internacional de detenció i que s'havia amagat al, a Tarragona.L'ordre havia estat emesa per la(Marroc) per delictes d'homicidi, organització criminal dedicada al. El cos policial va detectar que el fugitiu intentava vendre un vehicle a través d'una plataforma de compravenda de segona mà per Internet. Després de diverses vigilàncies el van enxampar quan ensenyava el vehicle en venda a un tercer en una benzinera de la carretera N-240 a l'alçada de Sant Salvador.El detingut anava acompanyat d'una dona i amb un vehicle diferent de l'anunciat, i li va indicar al comprador que el seguís a un altre lloc. Els agents van aprofitar el moment abans que marxessin per detenir-lo.I és que segons la Interpol,, a més de constar-hi nombrosos antecedents policials. Després de detenir-lo va passar a disposició del jutjat central d'instrucció número 1.