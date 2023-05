Roda de Berà calcula que 90 habitatges buits podrien ser expropiats per la Generalitat

El bloc de la plaça Martorell

Pla d'inspecció dels habitatges buits

L'calcula que hi hade grans propietaris al municipi que podrien ser expropiats per laja que fa. És la reacció del consistori a l'anunci fet pel Govern el passat 9 de maig, quan l'executiu va assegurar que s'iniciaven els tràmits per expropiar 189 habitatges de 14 municipis catalans per destinar-los a lloguer social emparant-se en la Llei 1/2022.L'alcalde en funcions,, assegura a l'ACN que la Generalitat encara no ha contactat amb l'ajuntament per abordar aquesta qüestió i que no saben quins són els pisos afectats. Virgili demana que sigui el bloc de pisos de la, desocupat el novembre de l'any passat.Des de l'ajuntament valoren positivament el plantejament del Govern. Actualment, ja compten amb sis habitatges al parc públic, i amb aquests, Virgili espera que ajudi a. Cal tenir en compte que Roda de Berà té gairebé. L'alcalde en funcions és conscient que aquest tipus de lloguer, per dies, setmanes o mesos, "acaba encarint" les tarifes d'arrendament.A l'edifici de la plaça Martorell hi ha fins a tretze habitatges d'un fons voltor. Virgili comenta que han intentat contactar amb ells una "infinitat de vegades", però les converses no han prosperat. El bloc havia estat ocupat, i el novembre del 2022, la Policia Local de Roda de Berà va actuar per desallotjar-lo. "Ens produïa greus problemes de convivència i de seguretat", destaca l'alcalde. Virgili indica que des d'aquests pisos, els inquilins organitzaven "actes delictius". Ara per ara, està tancat i precintat per evitar una altra ocupació.El municipi del Tarragonès ha patit diverses ocupacions en pisos i xalets els últims anys. De fet, els veïns s'han organitzat i han penjat cartells per les urbanitzacions advertint que estan en contacte amb la policia. Fins i tot, l'ajuntament ha instal·lat càmeres de videovigilància en alguns punts com la plaça Martorell.Per fer front a aquesta problemàtica, el consistori va aprovar per unanimitat el febrer de 2022 el Pla d'inspecció dels habitatges buits, tot i que encara no s'ha implementat. Amb aquesta eina pretenen revisar 30 immobles que estan desocupats des de fa dos anys, per tal d'elaborar un informe i impulsar el lloguer social. Virgili espera poder-lo posar en marxa a partir del mes de setembre.