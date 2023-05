Fran Morancho (PSC) continuarà sent alcalde de Mont‑roig del Camp gràcies a un pacte amb IMM

Mont-roig del Camp 2023 Totes les dades Cens total: 8.563 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 4.641 54,19% Abstencions: 3.922 45,80% Vots nuls: 48 1,03% Vots en blanc: 51 1,11% Partit Vots % Regidors

Primer pacte post-electoral al. A, municipi on ja governa actualment un equip format pel, s'ha confirmat l'acord per al proper mandat, fins al 2027. D'aquesta manera, el socialista, que ha assolit 7 dels 17 regidors possibles, rep el suport del grup IMM, que aquest passat diumenge van sumar 2 regidors més, millorant respecte al 2019, quan només en van aconseguir 1.Tant Fran Morancho com el portaveu d'IMM,, han comentat que el primer encàrrec és elaborar un pla de mandat per donar continuïtat al govern actual. "Aquest pacte aporta al govern municipal l’estabilitat que necessita, ara més que mai, el municipi de Mont-roig del Camp davant dels grans reptes que haurà d’afrontar en els pròxims anys", han dit.En aquest sentit, creuen que "aquesta continuïtat i estabilitat serà positiva per a grans projectes com la".I és que segons els dos socis de govern "la ciutadania ha validat el pacte i l’acció de govern dels darrers quatre anys". Les dues formacions s’han mostrat "satisfetes" pels resultats obtinguts a les eleccions del passat diumenge malgrat la gran davallada de participació registrada al municipi, que ha escalat fins al 8,89%. Les dues formacions han rebut el 44,3% dels vots totals, quatre punts més que a les eleccions de 2019.