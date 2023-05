La plaça Corsini de Tarragona acollirà al juny una nova edició de la Fira del Vi

Concurs de Vins DO Tarragona

Lacelebra la pròxima setmana una nova edició de la seva Fira del Vi. Del 9 a l'11 de juny, laacollirà els vins delsde la DO que participen enguany de la mostra: Biopaumerà, Castell d'Or, Cava Reverté, Cava Vives Ambròs, Celler Magrinyà Calaf, Celler Mas Bella, Celler Mas del Botó, Celler Pallarades, Cellers Blanch, Cellers Unió, De Muller, Estol Verd Celler, Mas d'en Baiget, Molí de Rué, Vinícola de Nulles, Vinja Janine i Vins Suñer.Els assistents a la fira podran, a més, maridar els vins de la DO Tarragona amb diverses propostes gastronòmiques, tant de restaurants de la ciutat de Tarragona, com d'algunes de les parades del Mercat Central, que també se sumen a la fira: Fruits Secs Cristòbal, Nipo Sushi, Carnisseria Meritxell, Formatges Magda i Albert Ribot. Pel que fa als restaurants, les degustacions gastronòmiques aniran a càrrec d'El Llagut i Quidel Café Vino.La Fira del Vi DO Tarragona, que compta amb la coorganització de l'Ajuntament de Tarragona i la gestió tècnica de l'empresa de Mercats de Tarragona, estarà oberta al públic en horari de matí i tarda: divendres de 18:00h a 22:30h; dissabte d'11:00h a 15:00h i de 18:00h a 22:30h; i diumenge de 12:00h a 15:00h i de 18:00h a 22:00h.Enguany, la Fira del Vi DO Tarragona arrencarà el dimarts 6 amb un tast molt especial: La Música del Vi. Un tast d'accés lliure que, com el seu nom indica, maridarà els vins de la DO Tarragona amb la proposta musical del grup Ellas Music Band. Serà a les 19:30h a les Escales de la Catedral. Així mateix, dijous 8 de juny, també a les 19:30h, la DO organitza un tast de vins escumosos a la Cooperativa Obrera Tarraconense (carrer de Fortuny, 23), per donar a conèixer les propostes amb bombolles que elaboren alguns dels cellers adscrits a la DO.El plat fort de la setmana serà el dimecres 7 de juny, quan tindrà lloc la celebració de l'entrega de premis de la 29a edició del Concurs de Vins DO Tarragona. La gala de lliurament de premis se celebrarà a les 19h al Teatret del Serrallo, amb l'assistència de representants dels cellers, administracions i organismes lligats al món del vi. En total, 22 vins seran guardonats en les 11 categories que conformen el concurs.