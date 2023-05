​Endesa incorpora drons per estudiar el creixement de la massa forestal en les línies elèctriques i prevenir els incendis

Gairebé 100 quilòmetres de línies

ha incorporat a unde la companyia la tecnologia(Light Detection And Ranging) per estudiar el creixement de la massa forestal al voltant de les línies elèctriques i prevenir així els incendis forestals. L'empresa té previst invertir un total deque mobilitzarà 350 operaris per desbrossar l'entorn de les línies, a més d'un helicòpter i un parell de drons per realitzar tasques de manteniment. Malgrat tot, Endesa no ha quantificat el nombre d'incendis a l'any provocats per la xarxa de distribució de la companyia, el responsable d'alta tensió d'Endesa Catalunya, Francesc López, ha assegurat que aquesta feina li "correspon a les administracions".El pla d'Endesa consisteix, en primer lloc, en la neteja de la massa forestal que hi ha al voltant de la xarxa elèctrica. I, en segon lloc, en l'ús d'helicòpters i drons per fer termografies i vídeos HD per estudiar l'estat de les línies i fer tasques de manteniment posteriorment.Enguany, la companyia ha incorporat la tecnologia LIDAR a un dron. Es tracta d'un escaneig làser de les línies aèries d'alta tensió amb GPS i sensors làser. "Podem fer mesures molt concretes i precises", ha comentat López. Després, des d'una aplicació i mitjançant un sistema de punts georeferenciats, poden mesurar quines són les distàncies entre els cables i la vegetació. D'aquesta manera, els tècnics poden fer estudis de creixement de la massa forestal per, posteriorment, fer un desbrossament selectiu.López ha insistit que les administracions "marquen un perímetre d'atenció preferent" en els boscos i la companyia "prioritza" aquestes zones a l'hora d'esporgar i talar.Endesa té 99.443 quilòmetres de línies elèctriques a Catalunya, el 53% de les quals són aèries (52.946 quilòmetres). Tota aquesta xarxa se sobrevola amb un helicòpter dotat d'una càmera de raigs infrarojos per tal de realitzar una termografia. D'aquesta manera es detecten punts calents en cables que puguin estar deteriorats i la companyia activa un equip d'operaris per fer el manteniment corresponent.