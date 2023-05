El PSC arrasa a Boscos i el PP disputa el lideratge al centre de Tarragona a ERC

Disputa pel centre de la ciutat entre ERC, PSC i PP

El PSC triomfa en 55 de les 84 seccions censals

Tarragona 2023 Totes les dades Cens total: 92.685 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 48.260 52,06% Abstencions: 44.425 47,93% Vots nuls: 643 1,33% Vots en blanc: 809 1,69% Partit Vots % Regidors

A banda de les dades facilitades pel mateix Ajuntament en matèria de districtes, zones i col·legis electorals, aquest dimarts s'han fet públiques també les estadístiques electorals dividides per. A la ciutat de, la victòria del PSC detant als barris de Ponent com als del nord és aclaparadora, però la dispersió del municipi amaga diferents realitats.Un dels fets més destacats és que. Si bé a les dues seccions censals de la Vall de l'Arrabassada on guanya el PSC sembla haver-hi un mínim frec a frec (en total, el PSC hi recull 264 vots i ERC 226), a Boscos la victòria socialista és més clara: 268 socialistes contra 182 republicans. En aquest darrer barri, de fet, el Partit Popular (175) i Junts (171) són ben a prop d'ERC, donant un escenari radicalment diferent del que es produeix en el global de la ciutat i a zones veïnes.I és que a banda de la decisió evident de la major part dels tarragonins de voler canviar d'alcalde i de govern, a Boscos la situació té altres explicacions, com ara les, equipament que porta tancat durant dècades. Els membres de la plataforma Pro Llevant van protagonitzar un dels darrers plens municipals ja que després de protestar contra el govern municipal van ser expulsats per la Guàrdia Urbana. Tant ERC com la CUP han acusat aquests moviments, també presents a Ponent, de fomentar la xenofòbia i el feixisme.Sigui com sigui, la disputa per cadascuna de les seccions censals sembla dibuixar dues ciutats diferenciades amb taques d'un i altre color entre mig. El partit més votat a la majoria de carrers de Llevant va ser ERC, però per exemple. També és important el suport aa la secció que engloba, ja que tot i ser el cinquè partit en vots a tota la ciutat, aquí Junts és tercera força. Precisament és a la Mora on viu, el cap de llista de Junts, i l'associació de veïns va demanar el vot per ell poc abans dels comicis per haver donat suport a la constitució d'una EMD.Una de les sorpreses d'aquestes eleccions va ser el resultats de la llista de, que va recuperar la força perduda des del 2019.: al capdamunt de la. En tots els casos es tracta de victòries per la mínima, tot i que en dues ocasions amb qui rivalitza Martorell no és amb Pau Ricomà sinó amb Rubén Viñuales.Els socialistes guanyen amb claredat a la Part Baixa de la ciutat excepte a l'entorn de la Tabacalera, on els republicans gairebé aconsegueixen empatar. On sí que els de Rubén Viñuales no hi tenen res a fer és al. Al barri mariner, els socialistes (65) fins i tot són tercera força superats per Junts (69) i ERC (95). Pel que fa alsEn qualsevol cas, el global de les estadístiques deixen una imatge ben evident: de les 84 seccions censals a la ciutat de Tarragona, només en 24 ERC va ser primera força, mentre que en 55, més del doble, va guanyar el PSC. Respecte a fa quatre anys, també crida l'atenció que Junts no hagi guanyat en cap zona de la ciutat, ni tan sols un dels seus feus habituals, una illa d'edificis entre la Rambla Nova i la plaça Imperial Tàrraco. En aquesta ocasió, Junts hi ha estat quarta força, per darrere del PSC, el PP i ERC.