Una agressió serveix per descobrir una xarxa de captació de menors per distribuir droga a Tarragona

Elsvan detenir el passat 26 de maig a Tarragona un home de 26 anys com a presumpte autor d'una doble temptativa d'. Simultàniament, també es va arrestar una dona i un home de 33 i 67 anys, respectivament, ella per un delicte contra la salut pública i ell per un delicte d'. Els detinguts van passar dissabte a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona i el jutge va decretar l'ingrés ade l'autor material de l'agressió i llibertat amb càrrecs per la resta.La investigació es va iniciar arran d'una baralla el passat 26 de febrer, al carrer Vidal i Barraquer de Tarragona, on. Els mossos es van fer càrrec del cas i van poder esclarir com havien anat els fets. En un primer moment es va produir una discussió entre les víctimes de l'agressió i un altre menor amb qui es van barallar i a qui li van provocar lesions lleus va avisar per telèfon un altre home. Aquest altre va arribar ràpidament al lloc amb un patinet i els va agredir amb unEl 28 de febrer, els investigadors van detenir el menor que va avisar i induir a l'autor material de l'agressió. A més, també se li va atribuir un delicte de trencament de condemna, ja que aquest tenia en vigor una prohibició per portar armes. Per aquest motiu, va passar a disposició de la Fiscalia de Menors de Tarragona, qui va decretar el seu ingrés en un centre.D'altra banda, el 3 de maig es va arrestar un segon menor relacionat amb el cas el qualdesprés de passar a disposició davant de la Fiscalia.Les gestions policials van permetre constatar una estreta relació personal entre lai el presumpte autor material de l'agressió, motiu pel qual l'havia encobert durant tot aquest temps. En aquest encobriment també hi va participar un familiar de la dona enDe la investigació es desprèn que. Per tot això, divendres passat es van realitzar dues entrades i perquisicions simultànies a Tarragona per localitzar i detenir tres dels investigats.En la primera entrada i perquisició va participar el Grup Especial d'Intervenció (GEI) i es va arrestar el principal investigat i autor material de la. Al lloc també es va detenir un familiar seu per encobriment.Així mateix, a l'interior de les casetes on vivien els dos individus es van intervenirrelacionada amb el cas. En la segona entrada i escorcoll es va arrestar una dona, mare del primer menor detingut, la qual. En aquest sentit, dins del domicili es van comissar tot tipus de substàncies estupefaents així com