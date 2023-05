Projecten dos parcs solars fotovoltaics a la Conca de Barberà i l'Urgell

L'empresa., amb seu a, ha sol·licitat l'autorització per construir dos(BCN Solar 1 i BCN solar 2) als termes municipals de(Conca de Barbera) i a(Urgell). Com publica el Butlletí Oficial de l'Estat () aquest dilluns, la primera central projecta 242.528 mòduls solars de 570 Wp cadascun, i la segona 123.136 panells de 570 Wp.En global, les dues instal·lacions suposen una inversió prevista de. En paral·lel, el Govern també ha sotmès a informació pública l'autorització delque projecta vuit aerogeneradors.Tal com indica la publicació del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la central eòlica projecta vuit molins de 6,6, MW de potència unitària, amb una potència total instal·lada de 50 MW. Els aerogeneradors tenen tres pales amb un diàmetre de 155 metres de longitud i una alçada de boixa de 122,5 metres o similar, i les seves línies soterrades d'interconnexió a 30 kV. La instal·lació s'ubica al terme municipal de Tivissa (Ribera d'Ebre). L'empresa, amb seu a Madrid, ha sol·licitat l'autorització i hi destinarà un pressupost de 48.000.048,57 euros.