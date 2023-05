A presó tres homes enxampats en una plantació de marihuana a Reus

Elsvan detenir el 25 de maig atres persones d’entre 21 i 44 anys, per un delicte contra la salut pública. La matinada del 25 de maig des de laes va alertar les patrulles de la comissaria de Reus d’un possible robatori en calent en una nau industrial en desús a laUn cop a la zona els agents van observar que just al davant hi havia estacionada una furgoneta amb les portes obertes i que la porta de la nau estava mig oberta. A l’interior del vehicle hi havia restes de menjar i diversos llums al·lògens de les que es fan servir a lesImmediatament es van activar altres patrulles de la comissaria de Reus que van entrar a la nau industrial davant l’evidència que s’hi estava cometent un delicte. Ja a l’interior els mossos van localitzar i intervenir prop dede marihuana a banda del material necessari per a un cultiu d’aquestes dimensions i característiques: llums al·lògens, aires condicionats, sistemes de ventilació i de reg, així com tota la infraestructura i distribució d’habitacions destinades al conreu de la marihuana.Durant l’escorcoll de la nau agents de la Unitat d’Investigació van sentir soroll que feien pensar en la possibilitat que hi hagués persones amagades al sostre de l’edifici i que tinguessin la intenció de baixar i fugir del lloc.Els agents van localitzar i detenir tres homes per un presumpte delicte contra la salut pública i per un altre de defraudació de fluid elèctric. Els detinguts van passar a disposició judicial davant el jutjat en funcions de guàrdia de Reus el dissabte dia 26 de maig i es va decretar presó amb fiança per a tots tres.