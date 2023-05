Joan Maria Sardà manté la majoria absoluta a la Pobla de Mafumet

Pobla de Mafumet, La 2023 Totes les dades Cens total: 2.841 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 1.809 63,67% Abstencions: 1.032 36,32% Vots nuls: 17 0,93% Vots en blanc: 11 0,61% Partit Vots % Regidors

Lacontinuarà quatre anys més comandada per un dels alcaldes més longeus de la demarcació., que aquest cop ha concorregut a les eleccions amb, ha sumat una nova majoria absoluta, tal com ja és habitual. Els 31 vots menys a la seva llista no han impedit mantenir elsI és que la victòria aclaparadora de Joan Maria Sardà només ha deixat lloc a dos partits més: ERC, que es col·loca en segon lloc repetint amb 1 regidor, i el PSC, que malgrat haver perdut 63 vots manté el seu representant al ple. Qui no ha aconseguit cap espai és, que ni tan sols ha superat el llindar del 5%. Tot plegat, en un municipi que es va fer conegut al 2021 quan l'extrema dreta va arrasar a les autonòmiques . D'aquell 21% i escaig de vots, a les municipals s'ha passat a un 4,85%.