L'efecte Joan Reig no evita la majoria absoluta d'Óscar Sánchez (PSC) a Constantí

Constantí 2023 Totes les dades Cens total: 4.373 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 2.358 53,92% Abstencions: 2.015 46,07% Vots nuls: 41 1,73% Vots en blanc: 34 1,46% Partit Vots % Regidors

El candidat socialista, alcalde des de 2015, ha aconseguit revalidar l'alcaldia a. Elha perdut prop de 150 vots en quatre anys, però això no ha estat motiu per perdre ni un sol regidor. En total, doncs, Sánchez continua comptant amb unai deixa en una situació testimonial les altres dues forces que entren al ple: ERC i Vox.La maniobra dels republicans de fitxar el bateria dels Pets,, ha funcionat a l'hora de captar més vots (han passat de 445 el 2019 a 549 aquest diumenge). Aquest fet, però, no ha tingut cap conseqüència: el repartiment de regidors ha estat exactament el mateix que fa quatre anys, amb l'única diferència que el tercer partit amb presència al ple deixa de ser Junts (que no s'hi presentava) i. Vox, que era el primer cop que tenia candidatura en unes municipals a Constantí, ha assolit 213 vots i 1 regidor, per la qual cosa el seu cap de llista,, serà quatre anys el seu portaveu.Menys sort han tingut el Partit Popular i En Comú Podem. Els primers han repetit exactament el mateix nombre de vots (116), però ni tan sols amb la caiguda de la participació ha estat possible recuperar la cadira al ple. Pel que fa als Comuns, s'hi han quedat lluny amb només 80.