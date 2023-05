Les urbanitzacions s'imposen al Catllar

Catllar, El 2023 Totes les dades Cens total: 3.766 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 2.132 56,61% Abstencions: 1.634 43,38% Vots nuls: 14 0,65% Vots en blanc: 12 0,56% Partit Vots % Regidors

La candidatura de les urbanitzacions,, ha guanyat còmodament les eleccions en aquest municipi, si bé és cert que s'ha vist afavorit per la, que al Catllar ha passat del 65,69% al 56,61%, és a dir, 10 punts menys que al 2019.La candidatura liderada perhaurà de pactar, doncs, si vol sumar alguna majoria i donar resposta al neguit dels veïns de les 28que formen el municipi. Rodrigo, president de la urbanització Mas Blanc, explicava en la presentació del seu projecte que l'administració local no ha fet cas de les demandes històriques d'aquestes urbanitzacions.El que sembla bastant coll avall és que ni(PSC) ni(ERC), que en els últims anys s'havien alternat l'alcaldia, podran repetir al capdavant del consistori. I és que les urnes els han castigat:La majoria en aquest municipi se situa en els 6 regidors, per la qual cosa Som El Catllar haurà de buscar aliats. A banda d'aquesta llista, tambépot estar satisfet dels resultats: han sumat 37 vots més i això els ha permès arribar als 2 regidors d'11. Alhoraha experimentat el mateix fenomen, passant de 236 a 283 vots i, per tant, ha aconseguit 2 regidors. Qui s'ha quedat a les portes és el Partit Popular, a qui de res li ha servit superar el llindar del 5%, ni tampoc ha entrat la candidatura dels Comuns, que ha baixat significativament els seus suports.