Roc Muñoz amplia la seva majoria absoluta a la Canonja malgrat perdre dos-cents vots

Canonja, La 2023 Totes les dades Cens total: 4.442 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 2.507 56,43% Abstencions: 1.935 43,56% Vots nuls: 17 0,67% Vots en blanc: 21 0,84% Partit Vots % Regidors

L'continuarà sent, sense sorpreses,. El candidat delva obtenir aquest diumenge 1.525 vots, un total de 209 menys respecte als aconseguits fa quatre anys, però la, que en aquest municipi va ser del 56,43% (63,60% al 2019), ha estat determinant a l'hora de mantenir aproximadament l'escenari actual.Així, doncs,i desapareixen del ple dues formacions polítiques: Ciutadans i Junts.. Pel que fa a Junts, tot i rebassar el 5% mínim, els ha faltat ben poc per repetir representació ja que ells amb 133 vots no n'han obtingut però sí que ho ha fet ERC, amb 142.L'únic partit que ha millorat resultats és, la marca a la Canonja de la CUP. Si al 2019 van sumar 285 sufragis, aquest 2023 el resultat ha estat de 346 i, gràcies a això, han esgarrapat un segon regidor.A la Canonja, tot i presentar-se també Vox, PP i En Comú Podem, aquests partits no han superat el 5% mínim. Especialment destacable és el cas dels populars, que presentaven l'encara regidor de Tarragona José Luis Martín. Martín abandona d'aquesta manera la política institucional a la comarca, ja que no ha sabut recollir cap dels vots que s'ha deixat pel camí Roc Muñoz (PSC) i fins i tot ha fet que els populars n'hagin perdut 13.