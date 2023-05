L'EINA-ERC guanya a Altafulla però Alternativa podria formar govern amb Junts

Altafulla 2023 Totes les dades Cens total: 4.145 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 2.651 63,95% Abstencions: 1.494 36,04% Vots nuls: 36 1,35% Vots en blanc: 42 1,60% Partit Vots % Regidors

Victòria de l'EINA-ERC a. Els dehan estat capaços de mantenir el primer lloc, però no de sumar més vots que al 2019 que els permetessin aspirar al govern de manera còmoda. Ara hauran de dependre del possible pacte dels seus adversaris. I és que mentre l'EINA tot i mantenir els 5 regidors ha perdut 24 vots, passant de 871 a 847, segons els resultats provisionals,Els dehan aconseguit empatar amb els republicans gràcies a l'increment més notori en vots d'entre totes les candidatures: han passat de 645 a 818. Castellarnau, alcaldessa actual gràcies a una moció de censura ara fa un any, ja ha explicat que intentarà continuar governant si és possible amb el suport de Junts.formaran el nou grup municipal de l'espai polític postconvergent, després d'un mandat convuls que els ha fet fer més voltes que ningú: de donar suport a l'EINA, a promoure la, fins a entrar a govern i després sortir-ne.A Altafulla, totes les candidatures han aconseguit superar el llindar del 5% però no totes han aconseguit representació.. Pel que fa a Ara, que en aquest mandat anterior sí que tenia lloc al ple, no continuaran de la mateixa manera que tampoc el Partit Popular no entrarà de nou. Els populars també han experimentat un repunt important, amb 61 vots més, però no ha estat suficient.