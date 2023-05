ERC perd la majoria absoluta a Torredembarra

Torredembarra 2023 Totes les dades Cens total: 12.138 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 6.316 52,03% Abstencions: 5.822 47,96% Vots nuls: 87 1,37% Vots en blanc: 106 1,70% Partit Vots % Regidors

Aproximadamenthan participat aquest diumenge 28 de maig de les eleccions ai això s'ha fet notar en el repartiment de regidors., que arribava als comicis després de, ha vist com ha perdut 500 vots pel camí (de 2.308 a 1.705) i dos regidors. Millora resultats el PSC de, que suma 300 vots més i 1 regidor afegit, de 4 a 5.D'aquesta manera, l'encara alcalde haurà de buscar la manera de mantenir el seu govern, incorporant algun soci que permeti un mandat estable.i alhora preocupat per l'i l'entrada al ple de Vox. I és que a banda dels republicans i els socialistes, el ple acollirà 5 partits més:(que millora i es posiciona amb 2 regidories), el(entra de nou, amb 1 regidor),(irromp per primer cop), així comi la. En aquests dos darrers casos, a més, amb un suport similar, només separat per 14 vots de marge.Torredembarra viurà, doncs, fins al dia 17 de juny, quan se celebrarà el ple de constitució, unes setmanes d'incertesa. L'abstenció ha estat un factor clau a l'hora de configurar el que serà un ple encara més complex de gestionar per qui assumeixi l'alcalde. L'objectiu: sumar la majoria que en el cas de la Torre se situa en els 9.