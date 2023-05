El PSC governarà a Tarragona després de les eleccions amb menys participació de la seva història

Pau Ricomà ha acceptat la derrota i ha felicitat el nou alcalde, Rubén Viñuales. Foto: Josep M. Llauradó

El Partit Popular no es veu al govern per ara

En Comú Podem i Junts es mantenen

La CUP, de nou fora

Tarragona 2023 Totes les dades Cens total: 92.685 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 48.260 52,06% Abstencions: 44.425 47,93% Vots nuls: 643 1,33% Vots en blanc: 809 1,69% Partit Vots % Regidors

: així ha celebrat ela l'avinguda Ramón y Cajal la victòria a les eleccions municipals de Tarragona., que havia estat l'aposta arriscada dels socialistes per recuperar l'alcaldia, serà sense haver d'esperar a futurs pactes el nou alcalde de la ciutat. Viñuales ha explicat que liderarà "un govern que compti amb tothom, pels que ens han votat i els que no".Fins a última hora els socialistes han preferit no pronunciar-se, donat que durant uns instants ballava un regidor i podrien haver aconseguit el desè. A l'espera que elpugui modificar els resultats, el PSC millora els que va obtenir l'any 2019, amb 9 regidors de 27, mentre que els dels seus principals adversaris, Esquerra Republicana, fan impossible un govern alternatiu.Per ara, però,, i sí que s'ha mostrat preocupat per lai els vots de més de cinc mil ciutadans. Alhora, ha lamentat. I és que amb un 52,06%, la participació d'aquest 2023 és encara inferior a la dels anys 2007 i 2011, quan es va marcar el rècord històric a la baixa.Aquesta baixa participació és la que ha provocat, de fet, una millora dels socialistes.. Ballesteros en va obtenir 13.368, mentre que Viñuales amb prou feines ha superat els 13.000 (13.025).Pel que fa a l'encara alcalde,, ha assumit que els resultats "no han sigut bons" i se n'ha fet "responsable".i un regidor en quatre anys (de 13.038 a 8.869) i juntament amb el fet de no comptar amb la CUP al ple fa impossible qualsevol altra ambició que no sigui la de liderar la nova oposició.per aquest mandat i també ha comentat, en relació a l'extrema dreta i a l'abstenció, que "ens ha de fer pensar a tots".Ricomà sí que ha avançat que, però que per a ell "toca fer grans acords positius per a la ciutat". Des del local del carrer Reial, els militants i simpatitzants d'Esquerra s'han acomiadat, doncs, del govern republicà a la ciutat, això sí,, candidata del, ha protagonitzat una de lesde la jornada electoral, en situar de nou la seva formació com a. Els 6.584 vots (13,93%) els donen accés a quatre regidors i fins i tot podrien optar a un de cinquè, segons com vagi el recompte definitiu. En qualsevol cas,. Això sí, des de l'Hotel H10 han celebrat els suports obtinguts. Preguntada sobre la irrupció de l'extrema dreta de Vox, Martorell ha preferit, a diferència de la resta de candidats,i considerar-la una formació més dins del ple al llarg del mandat.L'altra sorpresa de la nit electoral han estat els resultats d'En Comú Podem i de Junts. Els dearribaven als comicis amb unes perspectives complicades per motius ben diferents i la baixa participació els ha permès continuar amb el mateix nombre de representants al ple.Collado ha posat èmfasi en què la suma del PSC, ERC i ECP donen una "" que reclamen fer servir per construir "consensos" en matèria d'urbanisme, polítiques socials o pressupostos.(de 4.586 vots a 2.858), però finalment el sondeig de TV3 no s'ha complert de manera fidedigna i no només han assentat la seva presència al plenari sinó que han esgarrapat un segon regidor.Pel que fa a Jordi Sendra, el candidat de Junts s'ha mostrat contundent contra(Sí Tarragona-Ara Pacte Local) per no haver-se sumat al seu projecte per. Concretament ha comentat quevan ser els que van impedir una llista conjunta. A causa de la baixa participació, però, l. Això sí, amb prou feines han superat els 4.000 sufragis. Sendra ha llençat un dard també contra Esquerra Republicana, a qui ha culpat de la "".Els ànims eren encara més baixos al. Els del carrer de Sant Domènech han perdut la seva representació després de 2 anys a govern i ho han fet per escassos vots:, a tocar del llindar del 5% necessari., cap de llista, ha atribuït al context polític nacional. "L'Esquerra Independentista de Tarragona té quatre anys de molt carrer", ha explicat, "ens hem de posar al cap que hi ha molts drets socials que queden en perill". "Hi ha molta feina a fer, no tot es fa des de l'Ajuntament", ha conclòs Miguel.