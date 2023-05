La participació a Tarragona se situa per sota especialment a les capitals i ciutats mitjanes i grans

Menys participació a les eleccions municipals que se celebren aquest diumenge a. Tant a la capital com al global de la demarcació les xifres són lleument inferiors. Així, doncs, si al 2019 a les 2 de la tarda havien votat el 37,61% dels censats a la demarcació,, un 3,42% menys. Es tracta, però, d'un percentatge superior al de la resta de Catalunya, on havien votat un 32,29% (la proporció al 2019 era del 35,69%).A la capital,havia exercit el seu dret a vot al llarg de tot el matí i migdia. La davallada en aquest cas és de més d'un 4% menys respecte a ara fa quatre anys, amb 29.134 vots contra els 32.794 de 2019, per tant, més de 3.000 vots menys.Per zones,, amb un 35,14%, mentre queés la que menys ha acudit a les urnes, per ara, amb un 25,4%., i l'qui és a sota de tot, amb un 20,33%, no gaire lluny del local de l'(20,96%). En general,Pel que fa als altres municipis de la demarcació, destaca la forta davallada en la participació a, que ha passat del 35,39% de 2019 al 30,30%. També ha caigut a, amb un 32,59% (38,31% al 2019); a(37,87%), al(30,09%),(27,03%),(32,89%),(28,75%),(33,62%),(34,61%),(41,68%),(29,06%),(30,48%),(32,07%),(34,99%),(39,35%),(35,58%) i(35,50%). L'única capital de la demarcació que ha vist una participació superior ha estat(44,04%, un 1,11% més que fa quatre anys).