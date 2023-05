Els candidats el 28‑M a Tarragona voten i criden a la participació

Lorena de la Fuente (Ciutadans), aquest diumenge votant. Foto: Josep M. Llauradó

Jordi Collado, candidat d'En Comú Podem a Tarragona, votant. Foto: Josep M. Llauradó

Eva Miguel, cap de llista de la CUP a Tarragona, votant. Foto: Josep M. Llauradó

Rubén Viñuales, candidat del PSC, exercint el seu dret a vot. Foto: Josep M. Llauradó

Pau Ricomà, candidat a la reelecció per ERC, ha votat a l'escola Pau Delclòs. Foto: Josep M. Llauradó

Maria Mercè Martorell, cap de llista del PP a Tarragona, després de votar. Foto: Josep M. Llauradó

El vot de Jordi Sendra (Junts), a la urbanització de la Mora. Foto: Josep M. Llauradó

La candidata més matinera aquest diumenge a Tarragona ha estat. La cap de llista deha exercit el seu dret a vot a l'a dos quarts de 10 del matí i, segons ha explicat, afronta el repte "amb molta il·lusió i moltes ganes". De la Fuente és "realista" i no creu que es puguin repetir els resultats de 2015 i 2019, quan el partit taronja va assolir quatre representants al ple, però sí qued'alguna manera per "recuperar el nivell de Tarragona com a capital de província que és".La cap de llista ha votat en una escola que, de fet, s'inaugura aquest diumenge com a seu electoral i que en les últimes setmanes l'va informar del canvi, ja que tradicionalment els veïns de la zona votaven al local de l'associació de veïns.Segons un comunicat municipal,. En total, l'escola Arrabassada acull cinc meses electorals (7-20-A, 7-20-B, 7-20-C i 7-23-A, 7-23-B).Més tard, a dos quarts d'onze del matí han votat(En Comú Podem) i(CUP). Ho han fet a l'E, al carrer Méndez Núñez, en un marge de deu minuts. En tots dos casos, han fet una crida al vot i s'han mostrat esperançats per mantenir o millorar els resultats de 2019.Ja a les onze del matí qui ha exercit el seu dret a vot ha estat, cap de llista del PSC. Viñuales ha assegurat que les eleccions són "la festa de la democràcia" i ha animat els tarragonins a demostrar que "ens creiem la democràcia". Per això, a banda d'assenyalar les, segons ha dit, bones perspectives dels socialistes en l'escrutini, també ha animat a tothom a què "voti l'opció mes idònia pels seus interessos i per la millora de la ciutat".Després de Rubén Viñuales, qui ha votat ha estat l'alcalde,, que concorre de nou amb Esquerra Republicana i que ha remarcat que les primeres dades de participació, abans de les 11, donaven un. "Avui és el dia que tothom té la mateixa força, el vot iguala el poderós amb la persona que li costa tirar endavant", ha comentat el cap de llista republicà, que té "bones sensacions" de cara als resultats que es facin públics aquesta nit.Els altres dos candidats que han votat en aquesta franja horària han estat, de Junts, i, del Partit Popular, que han animat a la participació dels tarragonins.