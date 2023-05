La Llar Xaloc de Tarragona continuarà sent pública

La, on s'atenen infants i adolescentsen situació de vulnerabilitat, continuarà sent de. La Generalitat ha comunicat la decisió el dia en què s'havia de reunir amb els sindicats, que demanaven aturar la privatització d'aquest sector del. El procés de delegació de la gestió d'aquest centre de protecció a la infància, que té, era una situació "heretada" i l'equip actual del Departament de Drets Socials ha estat treballant per poder-lo aturar, segons la mateixa Generalitat.Ara el Departament està treballant amb l'entitat que l'havia de gestionar perquè la decisió d'aturar el procés iniciat anteriorment siguiper a l'administració. La Llar Xaloc, doncs, continuarà sent un centre de gestió directa de la, com fins ara. "El Departament de Drets Socials es compromet a mantenir les ràtios de professionals necessàries per garantir la bona atenció als infants i adolescents que hi viuen", informen.