La regidora de Salou Estela Baeza assegura haver patit assetjament laboral i el PSC diu que no es van demostrar els fets

La regidora de, sisena tinent d'alcalde de l', denuncia en un comunicat oficial ser víctima d'assetjament laboral i maltractaments psicològic, des del 2019, per part d'alguns companys del seu grup municipal, elFonts del partit consultades per l'ACN, han admès que es va activar el protocol intern per, però que el cas es arxivar perquè "no es van demostrar els fets" i es van trobar "nombroses contradiccions". Des de l'que no es va activar el protocol municipal perquè la regidora no ho va denunciar a l'ens local. Baeza argumenta que el partit l'ha apartat per denunciar la situació viscuda.La regidora i militant del PSC conta en el comunicat que des de l'any 2019, ha patit assetjament per raó de sexe,i assetjament laboral per membres del grup municipal socialista. Estela Baeza explica que la seva salut s'ha vist agreujada i que ha patit "por, pressió, aïllament i frustració" i ha estat de baixa laboral per "depressió i ansietat" en dos ocasions. També se li ha diagnosticat un trastorn d'estrès posttraumàtic.Baeza ha rebut assistència sanitària i també del(Servei d'Intervenció Especialitzada per a les víctimes de la violència masclista). La regidora diu que va comunicar la situació, dos cop, al partit l'any 2020 a través del protocol contra l'assetjament sexual i per raó de gènere del PSDos anys més tard va presentar una denúncia aldel PSC amb "proves". Des del partit, han assegurat que els fets no van quedar demostrats, però Baeza lamenta que tingués més pes la versió dels companys acusats que els seus documents mèdics.La regidora de Salou també va demanar empara al. Els protocols de la Generalitat reconeixen l'empara a càrrecs electes o altres treballadors eventuals des del final de març i serà a la tardor, que els ajuntaments hauran d'actualitzar els protocols propis per incloure el responement de la violència institucional.