Rubén Viñuales ja demana «cita» a Pedro Sánchez de cara a quan «els socialistes recuperem l'alcaldia» de Tarragona

Pedro Sánchez reivindica la llei d'habitatge com una "conquesta"

Bany de masses delaquest divendres en el primer tancament de campanya que fa el president del govern espanyol,, a Catalunya. Laha acollit més de 300 persones, algunes de les quals s'han quedat fora i, números 2 i 1 de la llista local, han estat els responsables d'obrir l'acte.En un discurs gairebé íntegrament en castellà, l'alcaldable ha assegurat que un cop els socialistes "" li caldrà "demanar cita" a Pedro Sánchez per "parlar de moltes coses que hem de portar a Taragona". El candidat ha tornat a descriure una ciutat "gris" que "ho té absolutament tot per triomfar", alhora que ha destacat en dues ocasions els seus orígens al. Tambéha repetit l'"oportunitat" brindada per les polítiques socials al candidat des de ben petit que, permeten "igualar la societat" i que "no hi hagi diferències socials". Tot i així, Viñuales ha reclamat de nou a la Generalitat que inverteixi en els pisos "en condicions de no habitabilitat" que són de la seva propietat, mentre que també s'ha referit al discurs "crispat" aquest dijous per part del President de la Generalitat, Pere Aragonès, contra els socialistes Illa ha comentat que aquesta campanya l'ha guanyada la "" perquè s'ha centrat el debat en polítiques de mobilitat, habitatge, entre d'altres, i això "és una novetat", ha dit, a Catalunya. El portaveu dels socialistes catalans, qui s'ha aixecat entre el públic per agrair el gest entre aplaudiments. Salvador Illa ha fet una crida a la "per donar-los la "confiança", a favor d'una "Tarragona i una Catalunya millor".El president del govern espanyol ha entrat amb música de Tina Turner, que ha destacat la seva figura, per reivindicar la. Una llei que ha qualificat de "conquesta" ja que regula un mercat que, per exemple, ha destacat que prohibeix la venda d'habitatge protegit a fons voltors. Protegir un dret fonamental com el de l'accés a l'habitatge és un dels motius pels quals ha demanat el vot als joves, a les dones i a la majoria social dels "tarragoneses y tarragonesas". Abans de posar èmfasi en eli l'increment del, Sánchez també ha rebutjat la política d'habitatge de "pelotazo urbanístic" i d'entendre la sanitat pública "com un negoci", en una ciutat en què està pendent el. En aquest debat,"Com més fort estigui el Partit Socialista, més fort estarà l'estat del benestar al nostre país", ha assegurat el president del govern espanyol, que ha elogiat l'obra del seu govern. "Clamen per un", ha explicat Sánchez en relació als seus adversaris a l'Estat, el. Al contrari, ha comentat les dades del mercat de treball i de la seguretat social, "amb la temporalitat més baixa dels últims 15 anys".Entre aplaudiments també, Pedro Sánchez ha demanat quei ha demanat el vot perquè hi hagi governs que donin suport a. Alhora, ha clos l'acte parlant de pensions, gestió dels comptes públics i medi ambient. "Molts han viscut per desgràcia per sota de les seves possibilitats", ha dit Sánchez en contra del "mantra neoliberal". Fins i tot ha parlat de. "Aquesta és una legislatura d'ocupació i de pau social", ha afegit, "si avui tenim pau social és perquè aquest govern ha apostat pel diàleg social que la dreta va desmantellar quan governava". Contra la desunió i a la confrontació, el president del govern espanyola ha demanat que Catalunya i l'Estat "avancin": "Per això no es pot quedar cap vot a casa". "Tenir a Rubén com a alcalde de Tarragona, tenir a Salva com a president de la Generalitat i nosaltres al govern espanyol, tres en ratlla", ha reclamat.