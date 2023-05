Així va passar Ricomà de les Joventuts Llibertàries a ERC passant per Unió

Diuen que si quan ets jove no ets d’esquerres no tens cor, i que si quant ets gran no ets de dretes no tens cap.



Pau Ricomà era jove i era de dretes (de la Unió de Duran Lleida). pic.twitter.com/Hma5ZxYn4o — Joan M🎗ria Piqué ‏ن (@joanmariapique) May 26, 2023

"hi va haver un transvasament (no gaire nombrós) de militants d'Unió a ERC a finals dels 90 o començament dels 2000". En el cas de Ricomà, però, el canvi de partit no va ser immediat.

Canvis de carnet i transfuguisme a Tarragona

La proclama del candidat a la reelecció de l'alcaldia de Tarragona, Pau Ricomà, ahir dijous en l'acte central de campanya d'Esquerra Republicana , reivindicant que la ciutat no torni a ser dels "de sempre" ha encès de nou els ànims de l'òrbita socialista i de. Concretament, tal com ha estat una constant des que va ser nomenat candidat al 2015, membres d'aquestes i altres formacions li han recordat el seu pas per(UDC), partit creat al 1931 i dissolt el 2017, poc després del trencament ambté un passat polític dispers. Nascut al 1957, l'actual alcalde no va començar a militar a Esquerra fins l'any 2000 i no va ser fins al 2015 que no va escalar posicions fins a cap de llista. Quatre anys abans havia anat de número 2 de l'ex-regidori va veure com els republicans tornaven a perdre la seva representació al plenari tarragoní, en no superar el 5% del llindar mínim . Al 2015, però, va ser el moment del renaixement, primer amb 4 regidors de cop, aprofitant el bon moment del partit a Catalunya, i al 2019, repetint com a número 1, Ricomà va millorar de nou el rècord històric amb 7 escons.Abans de tot això, però, i de convertir-se en alcalde gràcies al suport d'En Comú Podem, Junts i la CUP, Ricomà havia estat part de la llista de(CiU) per a les eleccions de 1995. Ho ha recuperat un membre de l'equip de, alcaldable de Junts aquest 2023, amb un cartell en el que es poden veure noms destacats de la política tarragonina com ara, entre d'altres.Ricomà era una de les cares joves de la candidatura, però no va arribar a ser regidor pel seu partit: UDC. Hi va entrar, segons explica a una entrevista a Crític, perquè. Aquell any 1995, CiU assolia 25.365 vots, el que li permetia a la federació fer-se amb 13 regidors de 27, per només 7 dels socialistes, 5 del Partit Popular i 2 d'ICV.La seva etapa a Unió va durar poc: cinc anys després de donar suport a Joan Miquel Nadal, s'afiliava a Esquerra Republicana. En el temps intermedi, segons explica, qui va ser president territorial d'ERC al Camp de Tarragona l'any 2008,Molt abans del seu pas per Unió, de totes maneres, l'alcalde va passar pel sindicat CNT i les Joventuts Llibertàries., sindicalista històric de la ciutat de Tarragona, explicava en una entrevista a Nació que va militar amb Ricomà i que hi solia tenir el sobrenom de Vito: "Vaig militar a les Joventuts Llibertàries amb Pau Ricomà, que ara és alcalde de Tarragona. Li deien Vito, de Pablito. Quan es van començar a formar grups de gais, el Vito va dir que havíem de deixar-los el local", comenta Aragonès.Emmirallat per les idees llibertàries, Ricomà va acabar allunyant-se d'aquest espai político-sindical a causa dels diferentscontra el moviment durant els anys setanta i vuitanta, entre ells el famós. En aquells temps, la CNT va passar de sumar més de 100.000 afiliats a iniciar una caiguda lliure cada cop més pronunciada fins a la divisió actual.L'assenyalament de nou contra l'alcalde succeeix en l'últim dia de, abans que diumenge es decideixi el futur govern de la ciutat. El cas de Pau Ricomà, més dilatat en el temps, és tan sols una anècdota més dins el panorama polític local de canvis de carnet. El seu actual company de llista,, va ser regidor del PSC durant tres mandats, dos a govern. Després de cinc anys més com a diputat dels socialistes al Parlament, Castillo va trencar finalment el carnet del partit i va escoltar l'oferta republicana, que li va permetre continuar al Parlament a partir de les eleccions de 2021.Però més enllà dels canvis fins i tot ideològics que pateixen alguns polítics, Tarragona és també llar de trànsfugues. Un dels més sonats va ser, qui al 2007 va passar de ser regidor del govern de Joan Miquel Nadal -durant 16 anys- a sortir del grup municipal de CiU quan encara no havia acabat el mandat i donar suport a qui seria el següent alcalde, Josep Fèlix Ballesteros (PSC). Temps més tard,. I encara més enrere, durant el mandat de l'any 1991 al 1995, Maties Palau i Jaume Ixart també van exercir aquest rol de desestabilització, en el primer cas de CiU i en el segon del PSC. Finalment, Joan Miquel Nadal va poder governar amb majoria absoluta, malgrat no poder fer-ho amb tot el seu equip al complet.El partit que ha experimentat més fuites en aquest sentit ha estat Ciutadans, ja que en dos mandats consecutius ha vist reduït el seu grup municipal a la meitat de regidors. Pocs han estat els que no han acabat en un altre partit, com ara Beatriz Pérez, ja que, o béal, o bé aI és que quan a finals de l'any 2020 Rubén Viñuales va renunciar a la seva acta de regidor per passar a ser candidat del PSC a les autonòmiques, es va desembocar una crisi interna important al partit., ara regidora no adscrita, s'ha acabat sumant al projecte de Viñuales com a número 8 de la candidatura d'aquest 28 de maig. També és destacable, qui abans d'acabar el mandat l'any 2019 va sortir del grup municipal i més tard se'l va veure fent campanya pel Partit Popular. Aquest 2023 és el número 6 a Valents. Fora d'aquest espai polític, tambéha sortit del seu grup municipal (En Comú Podem) en aquest mandat per continuar de regidor al govern de Pau Ricomà i actualment està fent campanya per Esquerra Republicana.