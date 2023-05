Liciten finalment el muntatge del parquet definitiu al Palau d'Esports de Tarragona

L'ha tret a licitació, aquest passat dijous 25 de maig, el subministrament, el transport i la col·locació delal Palau d'Esports Catalunya. Serà el, una superfície de fusta i de sistema esportiu d'alt rendiment que s'instal·larà sobre el paviment de formigó llis que hi ha actualment. Aquesta actuació permetrà que el Palau d'Esports Catalunya puguiEl pressupost per dur a terme aquests treballs és deamb IVA inclòs i el termini d'execució serà de 20 dies. Les empreses interessades podem presentar ofertes fins al pròxim 28 de juny.El paviment actual del Palau d'Esports Catalunya, de formigó llis, no és apte per dur a terme activitats esportives federades. Ara, un cop col·locat el nou paviment, aquesta instal·lació esportiva no només podrà acollir qualsevol mena de competició, sinó que continuarà disposant delamb els marcatges específics per a competicions de bàsquet i del paviment de PVC apte per qualsevol altra disciplina esportiva com ara el voleibol, l'handbol, la gimnàstica rítmica o el futbol sala.