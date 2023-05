Suspenen la licitació del contracte de la neteja de Tarragona arran de dos recursos

Elha decidit estimar parcialment dos recursos presentats contra el contracte de neteja licitat per segon cop per l'. Concretament, al recurs del comitè d'empresa de l'actual empresa adjudicatària,SA, el Tribunal demana més informació en el perfil del contractant. Pel que fa al segon recurs, presentat per, una empresa de Sabadell, reclama corregir una errada en els coeficients de la revisió de preus.Tot plegat, doncs, porta a la suspensió temporal del procés de licitació, aprovat recentment pel plenari, i contra el qual s'hi han posicionat diferents partits de l'oposició i el mateix comitè d'empresa. Segons un comunicat emès pel govern municipal, els equips tècnics i jurídics estan avaluant la resolució, que consideren centrada en aspectes formals. Tot plegat, però, no evitarà, segons l'executiu local, "continuar amb la licitació".