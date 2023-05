Ricomà crida a donar la victòria a ERC per evitar el «pacte de la vergonya» entre Junts i el PSC

Pere Aragonès creu que el govern republicà actual "no és un parèntesi" a la història de Tarragona

Dues-centes persones han assistit aquest dijous al vespre al míting central d'. La cúpula republicana ha donat suport al seu candidat,, per "demostrar que venim a servir la ciutadania" i a "aplicar els valors republicans", tal com expressava la secretària general adjunta del partit,. "Si voleu República, vioteu alcaldes republicans", afegia, que ha destacat la seva estada al centre penitenciari de Mas d'Enric, al Catllar, i ha agraït el suport rebut, també dels dos joves empresonats en aquell context de mobilitzacions, Joan Tortosa i Laura Solé.Entre aplaudiments ha accedit a l'escenari Pau Ricomà, alcalde fins com a mínim el 17 de juny, quan se celebrarà el ple de constitució un cop passades les eleccions. Ricomà ha fet la predicció d'una "" aquest diumenge a favor de la seva candidatura, en referència a l'aiguat que queia a la ciutat aquest dijous. El candidat a la reelecció assegura que està "en joc un". "Fa quatre anys, nosaltres podríem haver pactat amb el PSC, però vam triar transformar la ciutat", ha dit Ricomà, que ha denunciat una campanya contra el seu govern per part detant de Llevant com de Ponent. "Plataformes que no defensen ni molt menys els interessos de la gent", ha dit, alhora que ha acusat els socialistes de "vendre l'ànima al diable" i de "covar l'"."A mi, m'ho passo molt bé", ha continuat Ricomà, entre aplaudiments del públic, format sobretot per militants i càrrecs del partit, però ha destacat que això va "d'", de la "gent decent" que "té dret a tenir habitatge" i que "no volem plans urbanístics depredadors com la Budellera o les Terres Cavades". El candidat ha reclamat "guanyar d'una manera molt clara" ja que "la dreta s'entén" encara que s'hagi d'"amagar l'estelada", un comentari en al·lusió a Junts i al seu "" entre les "dretes catalana i espanyola".Abans d'ell, Forcadell ha destacat en la seva intervenció que "els socialistes són el passat". Tant ella com, la número 2 de la llista a Tarragona, han apuntat al passat a Ciutadans de l'actual alcaldable del PSC,. Roig, de 40 anys, ha recordat quan li van oferir la possibilitat de ser a la candidatura de Ricomà i ha afirmat que "seria covard" no haver acceptat l'encàrrec de ser la veu jove del futur grup municipal.La mateixa Maria Roig ha demanat una ciutat "sense lobbies i sense màfies" i per a això ha animat a votar "l'única opció real d'esquerres que pot governar la ciutat". Vilalta, per la seva banda, ha acusat el PSC de ser un partit "sucursalista" de Madrid i ha posat com a exemple la gestió de Renfe a Catalunya, i en el cas de Tarragona ha destacat que "té la ultradreta a dins" referint-se a Viñuales.Per cloure l'acte, el President de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat que "Tarragona ha obert una" amb el govern de Pau Ricomà i que el diumenge els tarragonins tindran l'oportunitat de "revalidar" el canvi. Noranta-dos anys després de la victòria republicana a Catalunya, Aragonès ha assenyalat que "" a la història de la ciutat i que la "victòria" del 28 de maig permetrà "consolidar" els projectes iniciats. "Va de l'immobilisme socialista o de la transformació republicana", ha dit Aragonès.Fora de la capital de la demarcació, el President s'ha referit a com els socialsites "callen" davant del caos a Renfe, de l', entre d'altres. Per això ha demanat l'"entusiasme" contra aquells "que criden contra el català i a favor de la repressió". Aragonès considera el fitxatge de Viñuales una "innovació" per part del PSC i també retreu a Junts no ser prou "clar" respecte a la posició de Junts un cop hagin passat les eleccions. Per això ha demanat. En aquest sentit, ha recordat el pacte a la Diputació de Barcelona, sobre el qual ha dit que no es va fer cap consulta.Entre el repàs de l'obra de govern de la Generalitat a Tarragona, Aragonès ha destacat la reforma de l', la Vall de l'Hidrogen, la cultura, la Universitat i el transport públic articulant l'àrea metropolitana mitjançant el. Tot plegat ho ha contraposat als "projectes faraònics" impulsats per anteriors governs i s'ha emplaçat a continuar invertint en escoles, entre d'altres. Per fer-ho, ha demanat el vot a Esquerra també a Tarragona per un "futur republicà".