La Comunitat de Regants de Riudecanyes utilitzarà l'excedent d'aigua del Molinet de Reus per salvar els avellaners

Lautilitzarà l'excedent d'aigua delper salvar elsen el context actual de sequera. Així s'ha acordat aquest dimecres després d'una reunió entre Acció Climàtica, la Comunitat de Regants del Molinet i la de Riudecanyes, tot i que no s'ha concretat com es materialitzarà el sistema de rec d'emergència ni el calendari de les obres per connectar les xarxes d'aigua.De moment, tampoc es coneix el cabal del que es podria disposar fins al mes d'agost. En declaracions a l'ACN, el gerent dels regants de Riudecanyes, Miquel Àngel Prats, ha celebrat l'acord, si bé ha insistit en la necessitat d'apostar pel projecte de regeneració d'aigües de la depuradora de Reus.