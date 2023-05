Federatur vol recuperar la figura del gestor d'apartaments per limitar l'oferta dels pisos turístics il·legals

Lavol recuperar la figura del gestor per potenciar la professionalització del servei i limitar l'oferta de. La voluntat és fer-ho a través d'un segell d'excel·lència, que inclogui un conjunt de requisits de qualitat, perquè tothom "jugui amb les mateixes regles", segons ha anunciat el president de l’(AAT),La previsió és que el projecte es publiqui ala mitjans de juny i pugui efectuar-se a partir de la temporada d'estiu del 2024. Els empresaris esperen que amb aquest distintiu es freni l'"intrusisme i la il·legalitat" que ha patit el sector en els últims anys.Donar una assistència de qualitat al client al moment de l'arribada, oferir la informació adequada i fer el registre de viatgers, entre altres, són alguns alguns dels requisits que Federatur espera que inclogui el nou segell de qualitat.Des del sector calculen que, actualment, un 20% de les ofertes d'habitatges turístics serien il·legals. Per això, exigeixen a la Generalitat que recuperi el registre d'empreses gestores d'apartaments, perquè no tothom pugui dedicar-se al lloguer turístic.L'anunci del primer segell d'excel·lència d'empreses gestores d'habitatges turístics s'ha donat a conèixer durant la desena Jornada de Turisme organitzada per l’AAT Costa Daurada i Terres de l’Ebre i celebrada al Teatre Auditori de Salou.La trobada ha servit per informar i debatre sobre alguns dels principals temes d’interès del sector en aspectes jurídics, consells de seguretat o tràmits de caràcter administratiu, entre altres. Una vuitantena d'associats de les comarques tarragonines, així com de les associacions de Barcelona i Girona han assistit al conjunt de ponències.