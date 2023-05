Treballadors del centre d'acollida de La Mercè rebutgen que es privatitzi la llar Xaloc

Protesta sindical aquest dijous al matí per part d'a la seu dels. Una vintena de persones, delegats i treballadors del, han reclamat trobar-se amb els responsables de lai del Departament davant la manca d'informació sobre el procés d'externalització d'una part del centre.Concretament, la gestió de la, que atén una desena de nois de 12 a 18 anys que no poden viure amb els seus pares, passa a mans privades i segons la Generalitat això comportarà. Els treballadors porten anys reivindicant una ampliació de plantilla donat que l'equipament està "sobredimensionat" i alerten que el canvi es produirà sense cap transició per als infants.La nova empresa,, ja gestiona de fet les llars de Llevant i Garbí 1 i 2, i a partir de l'ho farà també amb la Xaloc, que es dirà Gregal. Tot i que cap treballador anirà al carrer, això pot significar problemes a l'hora d'estabilitzar la seva plaça a llarg termini per a alguns d'ells.Després de fer soroll, aquest divendres hi ha prevista una reunió a Barcelona amb Ester Cabanes i Oriol Amorós, directora general de la infància i secretari general de Drets Socials respectivament. Joaquín Seisdedos, treballador social del centre i delegat d'infància de la UGT va explicat que porten des del 26 d'abril intentant contactar amb el Departament per tal d'aportar "propostes de millora" que, de moment, no han estat escoltades. Tant ell com Natalia Martínez, delegada de CCOO, han reivindicat la "paralització de qualsevol mena de privatització de serveis públics".