Infermeres de Tarragona alerta que el consum de «vapejadors» entre els joves afecta el creixement del cervell

El(CODITA) alerta dels riscos que els infants consumeixin. Molts d'aquests aparells, coneguts com a "vapejadors", contenen, una substància "altament additiva i nociva" i que afecta el desenvolupament del cervell que es forma fins als 25 anys.CODITA alerta "del perill per a salut" que suposen lesi de l'augment del seu consum entre nens, adolescents i joves. Fer-ne ús també incrementa "les probabilitats de fumar" cigarretes convencionals en el futur. Entre la població fumadora més gran de 15 anys del Camp de Tarragona,. El percentatge és del 57,4% a les Terres de l'Ebre.El Col·legi d'Infermeres i Infermers de Tarragona recorda que el percentatge de població fumadora, de més de 15 anys, que fa ús de les cigarretes electròniques a Catalunya és del 77,1% (enquesta ESCA Catalunya 2021-22), i que el 20,8% dels joves (entre 14 i 18 anys) que fumen, consumeixen "vapejadors", segons una enquesta estatal recent de la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària.CODITA denuncia les campanyes publicitàries amb dispositius atractius i amb diferents sabors per afavorir el consum de les cigarretes electròniques entre els més joves i assenyalen com a exemple el "vídeo viral" d'una nena de 9 anys a qui han regalat diversos "vapejadors" per a la seva primera comunió.