El PCTC concorre per primer cop a les municipals de Tarragona per «confrontar amb la socialdemocràcia i el liberalisme»

Són un partit relativament nou i és. El Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya () és conscient que tindrà difícil l'entrada al ple a partir de diumenge, però es presenta per "confrontar amb lai el" als qui considera "gestors del capital i gestors de les engrunes", segons explica el seu cap de llista,Entre les seves propostes per a la ciutat hi hadelfins a un 2% del Salari Mínim Interprofessional, així com retirar les llicències de vehicles de transport amb conductor (), però també les de lesque cada cop són més presents en diferents barris.Tres anys després de l'explosió a, plantegen que l'Ajuntament hauria de "conscienciar que tenim un sector químic que és de vital importància però que té un risc" i que cal "preveure plans d'evacuació i de prevenció", així com vigilar que les mesures de seguretat es compleixin. I és que segons explica Albert Sabaté, algunes companyies "retallen en mesures de seguretat per treure més beneficis".Un dels temes de debat aquests dies de campanya és què fer amb el contracte de la neteja, licitat en dues ocasions per l'actual govern. En el cas del PCTC, aposten per la, no només el de la neteja. A més, posen el focus en el projecte de, que si bé no s'ha de desenvolupar al terme municipal de Tarragona creuen que en lloc d'un pol turístic s'hauria de fomentar la "industrialització". De la mateixa manera que amb les sales de joc, el candidat comenta que aquesta mena de negocis incentiven "la ludopatia, el consum de drogues i la ruïna de la classe treballadora".A Tarragona es presenten 13 candidatures aquest diumenge. Segons els sondejos, només 2 tenen opcions reals a l'alcaldia, la de Rubén Viñuales (PSC) i la de Pau Ricomà (ERC). Entre aquests dos, el PCTC ho té clar: "". El seu objectiu, més enllà de les municipals, són les estatals de finals d'any.