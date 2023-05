Protesten a Tarragona per rebutjar l'última proposta del Departament i reclamar una millor educació

Gairebé una cinquantena de persones han protestat aquest dimecres aper rebutjar l'última proposta delfeta en la darrera taula de negociació. Elsla consideren "insuficient" i diuen que suposa un "retrocés" respecte a propostes anteriors.També han reclamat una millor educació pública i han lamentat que el Departament continuï imposant el calendari escolar de forma "unilateral". Alhora, han denunciat la precarització del personal interí i laboral no fix i han demanat que es garanteixi que no hi hauran acomiadaments arran del procés d'estabilització. Els docents no descarten noves protestes i jornades de vagues per revertir les retallades. Els manifestants s'han aplegat davant dels serveis territorials, on han tallat el carrer i han fet una performance.El president de Junta de Personal Docent no universitari dels ST de Tarragona, Alexis Auderset, ha afirmat que la darrera oferta del Departament d'Educació, feta al gener, és "clarament insuficient". Així mateix, ha lamentat que aquesta proposta implementa les dues hores lectives no retribuïdes per als majors de 55 anys – planificades per aquí dos anys i no per l'any vinent com demanen-, i tampoc garanteix l'equiparació salarial del professorat de formació professional."El Departament està enrocat en començar el 6 de setembre el curs i això implica dos problemes; un que els docents no podran preparar les classes, els de primària hauran d'anar-hi matí i tarda i tampoc se les podran preparar; i segon que les altes temperatures a les aules fa molt difícil treballar-hi", ha denunciat Auderset. Comparteix parer, en Jorge Fernández, representant de la CGT d'Ensenyament Camp de Tarragona, qui ha demanat temps per preparar, programar i planificar "dignament" el curs escolar.Segons Fernández, la darrera oferta del Departament també suposa un "retrocés" respecte a anteriors propostes. A tall d'exemple, assenyala que en la qüestió dels sexennis s'havia parlat sobre el reconeixement del deute, tot i que sense concrecions. Ara, indica, no se'ls reconeix. "Això ens preocupa perquè el Departament no està fent passos endavant i cal que hi responguem amb mobilitzacions", ha avisat.De fet, des del col·lectiu han fet una crida a la comunitat educativa, i en especial, a les famílies, perquè se sumin a les mobilitzacions. Fernández ha considerat que les reivindicacions no són només laborals sinó que afecten la qualitat educativa dels infants. "Sense mobilització no canviarem el rumb d'això, ara és el moment de prémer i forçar, ara amb les eleccions municipals entenem que és un bon moment per fer les mobilitzacions i canviar aquestes propostes de mínims", ha dit. Per tot plegat, des dels sindicats no descarten més protestes i jornades de vaga.L'acció d'aquest dimecres, convocada per Junta de Personal Docent no universitari dels ST de Tarragona, ha aplegat prop d'una cinquantena de persones davant dels serveis territorials d'Educació. Tots ells han tallat el carrer durant aproximadament una hora i han participat en una performance, on el conseller Josep Gonzàlez-Cambray ha estat el centre de les crítiques.