Comencen les obres de transformació de l’Estadi Municipal de Vila-seca

Aquesta setmana s’ha iniciat la primera fase de les obres de transformació de l’. Pressupostades en, aquesta primera fase compren l’enderroc i el moviment de terres, unes obres que possibilitaran l’enderroc del velòdrom, la caseta del guarda, l’edifici de les antigues piscines i altres edificacions annexes.Durant aquesta fase es permetrà el funcionament de bona part de les instal·lacions esportives com ara el camp de futbol, la pista de tennis i la pista de bàsquet, així com l’actual pista d’atletisme. D’altra banda, properament també es treballarà en l’execució i condicionament d’un nou accés al camp de futbol des del carrer de l’Estadi.D’aquesta manera el recinte del camp de futbol s’obrirà al carrer i s’aïllarà de la resta de les obres, permetent des d’aquí l’accés també a les pistes de tennis, de bàsquet i als vestidors del camp de futbol. La darrera actuació prevista d’aquesta fase és la instal·lació provisional de diversos mòduls prefabricats a la zona de la pista d’atletisme per dotar-los de magatzem, oficines, gimnàs, lavabos, vestidors i dutxes fins a la construcció i posada en servei de l’edifici gestor definitiu.Les obres de transformació de l’Estadi Municipal s’executaran en diverses fases a realitzar en els propers anys i que el cost final s’estima en uns 20 milions d’euros.De fet, el projecte preveu construir dos nous camps de futbol amb graderies, una posta d’atletisme homologada que envoltarà l’actual camp de futbol, una nova pista poliesportiva, tres pistes de tennis i sis de pàdel, així com circuits per córrer, un rocòdrom, elements de gimnàstica a l’aire lliure i els corresponents edificis de serveis, vestuaris, gimnàs i restauració.