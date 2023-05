Un taller de doblatge, art mural, cuina i altres propostes omplen la programació de l'Estiu Jove de Tarragona

Aquest dimecres s'ha presentat en roda de premsa la programació de l'que compta ambi més de 2.000 places per a. Un any més, la majoria de les propostes son de caràcter gratuït -un 98%- i responen a les necessitats educatives i culturals per formar-se i viure noves experiències, durant l'estiu. La programació compta, un any més, amb el suport de més de 40 entitats i agents socioculturals de la ciutat que realitzen activitats dirigides a les persones joves.Les activitats es realitzaran als espais joves com el, l'oficina Jove del Tarragonès i l', però també a altres espais de la ciutat com Centres Cívics,i en carrers i places de tota la ciutat. D'entre les propostes més destacades comptem amb les summerweeks o casals, que seran temàtics donat l'èxit de l'any passat, amb gèneres com Dansa i; fotografia i vídeo; iniciació al teatre o setmana tecnològica, entre d'altres.D'entre els professors i professores destacats, els joves comptaran amb l'actriu de doblatge(ha doblat personatges com Angelina jolie, kate Winslet o Winona Ryder) que farà una masterclass d'iniciació al rodatge. El dia 20 de juliol, a través d'un taller de 9 del matí a 6 de la tarda i a les 7 del vespre en un acte obert a tothom, per conèixer de prop l'experiència d'una actriu de doblatge professional.Així mateix, comptarem amb la professora de cant de l'Institut del teatre des de 2008,i que ha participat en musicals com araamb la companyia, amb el teatre lliure, entre molts altres; que farà un taller de teatre musical el 27 de juny.Pel que fa a les propostes musicals, podrem comptar amb la Silent disco (festa silenciosa amb auriculars) on els participants podran endinsar-se en una experiència única, ballant, cantant i fent coreografies pels carrers de Tarragona al ritme de la música; acabant elamb el millor reggae amb, fins a l'inici de l'espectacle nocturn del Concurs Internacional de Focs Artificials d'aquella nit. Serà el 8 de juliol a partir de les 8 del vespre.I finalment a destacar el taller de postres d'estiu a càrrec de la, que es realitzarà en tres jornades diferents, a càrrec de, qui ens aproparà al món del dolç amb diferents tècniques per poder fer-les a casa. Seran els dies 6, 13 i 27 de juliol per la tarda.Des de l'oficina jove del Tarragonès s'han organitzat un total de 6 activitats de suport emocional per ajudar a promoure el benestar personal i la importància de l'auto coneixença per la pròpia salut mental i també 2 orientades a l'orientació i acompanyament en la recerca de feina.Pel que fa a les arts plàstiques el mes destacat d'enguany serà el taller d'art mural amb elel 4 d'agost, amb motiu de la intervenció d'un mural de grans dimensions que farà al Teatre Tarragona en el marc del projecte Murs que parlen i on s'aprendran tècniques de grafit per després plasmar a la paret del Tarragona. Acte coorganitzat amb el departament de Cultura. Les inscripcions es poden fer a partir del 2 de juny al web