S'inicien els tràmits per canviar de nom la plaça Arce Ochoterena de Tarragona per Montserrat Bertran

La Comissió del Nomenclàtor celebrada el passat dilluns 22 de maig a l'Ajuntament de Tarragona va proposar tres nous noms per a carrers i places de la ciutat. D'una banda es va aprovar iniciar els tràmits per tal d'aprovar el nom dea un carrer, encara per definir, a la ciutat. Urbano va ser músic i compositor destacat entre els anys 70 i 80 i baixista del grup Leño.En segon lloc també es va aprovar iniciar els tràmits per tal de canviar el nom de laper. Aquesta proposta respon a donar compliment a ladel 31 d'octubre de 2007 sobre la retirada de plaques i noms de carrers amb simbologia o relació amb la, feta perla Comissió de Programes de Memòria de l'Ajuntament, per a la substitució del nom de la plaça del Cardenal Arce Ochotorena, situada davant de l'i al costat de l'amfiteatre, per plaça Montserrat Bertran Vallès.Atès que l'Escola del Miracle era l'antiga Escola Normal de Mestres de Tarragona, s'ha considerat oportú dedicar el nom de la plaça Montserrat Bertran Vallès que l'any 1936 va ser nomenada directora de l'Escola Normal de Tarragona.I finalment també es va acordar, a la Comissió, designar com a(Mimita) a una plaça ubicada a Tarragona 2. Mimita va ser una guitarrista, compositora i professora de música, que va morir a Tarragona l'any 1996. Durant la seva llarga trajectòria, va actuar com a concertista en diversos països d'Amèrica i d'Europa, així com al Japó i a la Unió Soviètica. Des del 1983 i gairebé fins un any abans de morir, va desenvolupar la seva tasca com a professora de guitarra, i alhora va estar molt vinculada, al Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona.